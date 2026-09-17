Shin Tae-yong Pantang Remehkan Java United, Persija Jakarta Siap Turunkan Skuad Terbaik

GIANYAR - Persija Jakarta bertekad menurunkan kekuatan penuh saat meladeni Java United FC pada pekan ketiga Super League 2026-2027, pada Sabtu 19 September 2026. Bahkan pelatih Persija, Shin Tae-yong berjanji akan memainkan skuad yang jauh lebih ketimbang saat mereka menang 1-0 atas Persib Bandung.

Ya, saat ini Persija sedang bersiap untuk menghadapi Java United FC. Kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali dan digelar tanpa penonton.

1. Siap Lanjutkan Tren Positif

Laga tersebut akan menjadi momentum bagi Persija untuk melanjutkan tren positif. Pada dua pertandingan sebelumnya, skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- berhasil menyapu bersih kemenangan atas Borneo FC (1-0), dan Persib (2-1).

Pada pertandingan melawan Persib, sebanyak empat pemain absen karena cedera. Keempat pemain itu adalah Kwon Chang-hoon, Witan Sulaeman, Shayne Pattynama, dan Dony Tri Pamungkas.

Shin Tae-yong di laga Persija vs Persib. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Karena itu, pertandingan melawan Java United juga akan dimaksimalkan oleh Shin untuk menurunkan beberapa pemain yang sebelumnya cedera. Namun, Shin tidak merinci siapa saja pemain yang akan diturunkan.

"Mungkin, saya pikir kita akan bisa menurunkan skuad yang lebih baik daripada saat pertandingan melawan (Persib) Bandung," ujar Shin dalam keterangan resmi Persija Jakarta, Kamis (17/9/2026).