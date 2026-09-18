Hasil Arema FC vs Persik Kediri di Super League 2026-2027: Singo Edan Ditahan Macan Putih 1-1!

AREMA FC gagal menang saat menjamu Persik Kediri di pekan ketiga Super League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (18/9/2026) sore WIB. Setelah bermain 90 menit, skor sama kuat 1-1.

Berkat hasil ini, Arema FC tertahan di posisi lima klasemen sementara Super League 2026-2027 dengan lima angka. Sementara itu, Persik Kediri naik ke posisi delapan klasemen dengan empat poin.

Arema FC bermain 1-1 dengan Persik Kediri. (Foto: Instagram/@aremafcofficial)

Jalannya Pertandingan

Arema FC dan Persik Kediri mengawali pertandingan dengan jual beli serangan. Tetapi, permainan ofensif Macan Putih -julukan Persik- tampak lebih efektif.

Pada menit keenam, Persik mampu mencuri keunggulan. Gol berawal dari tendangan penjuru Macan Putih yang menciptakan kemelut di depan gawang Arema FC.

Bola rebound bergerak liar ke luar kotak penalti. Zanadin Fariz (6') yang bebas dari pengawalan melepaskan tembakan roket, Persik Kediri unggul atas Arema FC 1-0.

Dalam keadaan tertinggal, Arema FC langsung bermain agresif. Marcos Vinicius dan Gabriel Silva berulang kali mencoba menerobos pertahanan Persik.

Pada menit 30, Singo Edan -julukan Arema FC- mendapatkan penalti setelah salah satu pemainnya dilanggar di kotak terlarang. Careca (30' (P)) yang keluar sebagai eksekutor mampu menuntaskan tugasnya dengan baik.

Jual beli serangan terjadi menjelang pertandingan babak pertama. Namun akhirnya, laga antara Arema FC versus Persik Kediri berakhir imbang 1-1 di paruh pertama.

Berlanjut pada babak kedua, Arema FC yang tampil di depan pendukung sendiri langsung bermain agresif. Macan Putih pun sempat kewalahan.