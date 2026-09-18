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Arema FC vs Persik Kediri, Marcos Santos Nilai Macan Putih Tim Berbahaya

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |12:10 WIB
Arema FC vs Persik Kediri, Marcos Santos Nilai Macan Putih Tim Berbahaya
Arema FC waspada penuh menjelang berhadapan dengan Persik Kediri (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
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MALANG – Pelatih Arema FC, Marcos Santos, waspada penuh menjelang timnya berhadapan dengan Persik Kediri. Ia menilai, Macan Putih adalah kesebelasan yang berbahaya.

Duel Arema FC vs Persik Kediri itu tercipta di pekan ketiga Super League 2026-2027. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (18/9/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Berbagai Sektor

Persik Kediri menang atas Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/persikfcofficial)

Santos menyadari laga melawan Persik tidak akan berjalan mudah. Selain faktor rivalitas kedua tim, lawan memiliki sejumlah pemain yang dinilai mampu memberikan ancaman dari berbagai sektor.

Pria asal Brasil itu melihat Persik bukan tim yang hanya mengandalkan serangan balik. Imanol Garcia dan kawan-kawan juga dinilai memiliki kemampuan menguasai bola serta membangun serangan secara terorganisasi.

"Mereka mempertahankan banyak pemain dari musim lalu serta pelatih,” kata Santos, dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (18/9/2026).

“Mereka adalah tim yang sangat bagus dalam melakukan counter attack, tetapi juga suka menguasai bola yang baik ala pelatih asal Spanyol. Jadi itu yang harus diwaspadai, juga mereka bisa menguasai serangan balik," imbuhnya.

Perhatian Marcos juga tertuju pada sejumlah pemain Persik yang memiliki kemampuan mencetak gol dalam situasi cepat. Oleh karena itu, Singo Edan diminta memperhitungkan pergerakan para pemain tersebut selama pertandingan.

"Penyerang mereka, Jose Enrique, adalah pemain yang sangat berbahaya dan bisa mencetak gol hanya dengan satu sentuhan. Mereka juga punya Eduardo Barbosa dari PSBS Biak sebagai gelandang pengatur tempo di lini tengah, serta dua winger yang cepat seperti Ernesto di sisi kanan," tutur Santos.

Santos juga meminta para pemain Arema FC tidak hanya fokus ketika kehilangan penguasaan bola. Menurutnya, fase transisi juga menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan sepanjang pertandingan.

 

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