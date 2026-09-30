Kyohei Yoshino Percaya Diri Persija Jakarta Bisa Lebih Menggila di Super League 2026-2027

Kyohei Yoshino yakin Persija Jakarta bisa lebih menggila di Super League 2026-2027 (Foto: Persija Jakarta)

PEMAIN Persija Jakarta, Kyohei Yoshino, yakin timnya bisa lebih menggila di Super League 2026-2027. Sebab, chemistry antar pemain semakin kuat.

Persija belum menelan kekalahan. Dalam tiga laga awal kompetisi kasta teratas di tanah air, mereka mengalahkan Borneo FC (1-0), Persib Bandung (2-1), dan Java United (1-0).

Dalam tiga laga itu, Persija mencatatkan tendangan ke gawang lawan sebanyak 36 kali, 15 di antaranya tepat sasaran, dan mencetak empat gol. Selain itu, mereka menunjukkan dominasi permainan dalam penguasaan bola pada ketiga pertandingan tersebut.

1. Lebih Tinggi

Yoshino mengatakan, belum sepenuhnya puas dengan performa tim. Ia optimistis Persija masih mampu menunjukkan level permainan yang lebih tinggi.

“Menurut saya, mengawali musim dengan tiga kemenangan berturut-turut adalah awal yang sangat baik,” kata Yoshino, dikutip dari laman resmi Persija, Rabu (30/9/2026).

“Namun, seperti yang dikatakan pelatih, ada pertandingan-pertandingan di mana kami sebenarnya bisa lebih mendominasi lawan dengan performa yang lebih baik lagi,” imbuh pria asal Jepang itu.