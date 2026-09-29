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Penyebab Jadwal Garudayaksa FC vs Persib Bandung di Pekan Ketujuh Super League 2026-2027 Alami Perubahan

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |01:05 WIB
Penyebab Jadwal Garudayaksa FC vs Persib Bandung di Pekan Ketujuh Super League 2026-2027 Alami Perubahan
Persib Bandung hadapi Garudayaksa FC pada Minggu 25 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB. (Foto: Persib.co.id)
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PENYEBAB jadwal Garudayaksa FC vs Persib Bandung di pekan ketujuh Super League 2026-2027 dimajukan sehari akan diulas Okezone. Garudayaksa FC seharusnya menjamu Persib Bandung di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 15.30 WIB.

Jadwal ini sempat ramai di media sosial. Sebab, jika laga tetap digelar sesuai jadwal, pertandingan hanya berjarak satu hari dari matchday kedua Grup E AFC Champions League 2026-2027 yang mempertemukan Persib Bandung vs Melbourne Victory di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 28 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.

Stadion Pakansari siap gelar laga Garudayaksa FC vs Persib Bandung. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Stadion Pakansari siap gelar laga Garudayaksa FC vs Persib Bandung. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

1. Operator Ubah Jadwal Pertandingan

Demi membantu kiprah Persib Bandung di kompetisi antarklub Asia, ILeague selaku operator kompetisi memajukan jadwal pertandingan Garudayaksa FC vs Persib Bandung. Laga dimajukan satu hari menjadi Minggu 25 Oktober 2026 pukul 19.00 WIB.

“Pertandingan Persib kontra Garudayaksa FC mengalami penyesuaian jadwal. Laga pekan ketujuh Super League 2026-2027 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober 2026, kini dimajukan satu hari menjadi 25 Oktober 2026,” tulis pernyataan resmi Persib.

“Sesuai jadwal sebelumnya, pertandingan akan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026 pukul 15.30 WIB. Berdasarkan jadwal terbaru, laga dimajukan menjadi Minggu, 25 Oktober 2026 dengan kick-off pukul 19.00 WIB,” lanjut pernyataan Persib.

2. Jadwal Padat Persib Bandung

Sepanjang Oktober 2026, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dihadapkan jadwal padat. Total sepanjang Oktober 2026, skuad asuhan Igor Tolic akan menjalani tujuh pertandingan dari tiga ajang berbeda, yakni Super League, AFC Champions League 2 dan ASEAN Club Championship.

 

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