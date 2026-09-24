Tak Dipanggil Timnas Indonesia, Eliano Reijnders Pilih Fokus Bersama Persib Bandung

BANDUNG — Bek andalan Persib Bandung, Eliano Reijnders, menilai timnya kini berada dalam tren positif usai memetik kemenangan penting atas Persijap Jepara. Hasil positif tersebut diyakini menjadi bukti bahwa Maung Bandung telah kembali berada di jalur yang benar.

Tidak adanya nama dirinya di skuad Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026 tak memengaruhi kefokuskan Eliano bersama Persib. Ia pun kini bertekad membantu Persib untuk tetap berada di jalur kemenangan.

Terbaru, Persib Bandung sukses mengamankan kemenangan tipis 2-1 saat bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan ketiga Super League 2026-2027. Duel sengit tersebut dihelat di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah, pada Minggu 20 September 2026 lalu.

1. Evaluasi Positif

Eliano menyambut positif hasil maksimal atas Laskar Kalinyamat tersebut. Menurutnya, raihan tiga poin ini terasa semakin spesial karena diraih di penghujung rangkaian tiga laga tandang beruntun yang melelahkan.

Bek Persib Bandung Eliano Reijnders (Instagram/@eliano.r)

Sebelum bertolak ke Jepara, Persib lebih dulu melakoni laga berat menghadapi Persija Jakarta yang berakhir dengan kekalahan 1-2, serta sukses mencuri kemenangan kandang 1-0 atas FC Seoul di Korea Selatan. Eliano menilai kemenangan tandang terakhir ini menjadi respons yang sangat tepat bagi skuadnya.

"Saya rasa ini kemenangan yang bagus. Setelah kalah di Jakarta, saya pikir kami memperlihatkan bahwa kami sudah kembali ke jalur yang benar (kemenangan)," kata Eliano dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (23/9/2026).

Pemain berdarah Belanda itu turut mengapresiasi kehadiran serta militansi Bobotoh yang memadati Stadion Gelora Bumi Kartini. Dukungan langsung dari suporter setia tersebut membuat para penggawa Persib merasa seolah-olah bertanding di rumah sendiri.