Penyebab Kick Off Pertandingan PSIM vs Persija Dimajukan Jadi Sore Hari

YOGYAKARTA - Penyebab dimajukannya jadwal pertandingan antara PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta terungkap. Sedianya, pertandingan akan dimulai pukul 19.00 WIB. Namun, kick off dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB.

1. Kick Off Dimajukan

Kedua tim bertemu pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Sultan Agung (SSA), pada 10 Oktober 2026. Jadwal dimajukan lebih awal untuk mendukung kelancaran dan keamanan pertandingan.

“Panpel PSIM bersama Kepolisian dan operator liga telah sepakat untuk menyesuaikan jadwal kick off laga kandang melawan Persija Jakarta pada 10 Oktober 2026, dari semula pukul 19.00 WIB menjadi 15.30 WIB di Stadion Sultan Agung,” ungkap Ketua Panpel PSIM Yogyakarta, Ermantino Handokomulyo dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I League), Kamis (1/10/2026).

Perubahan jadwal itu telah disahkan operator liga, I League, melalui dokumen Circular Penyesuaian Jadwal Kompetisi Super League 2026-2027. Dokumen bernomor 1048/LI-KOM/IX/2026 tersebut diterbitkan pada 26 September 2026.

Penyesuaian dilakukan setelah adanya koordinasi antara panitia pelaksana, kepolisian, dan operator kompetisi.

“Keputusan ini merupakan langkah proaktif dan komitmen bersama untuk memastikan pertandingan dapat dihadiri langsung oleh suporter dengan standar keamanan, pengawasan, dan kenyamanan yang maksimal,” ujarnya.

Panpel PSIM Yogyakarta juga mengapresiasi komunikasi yang telah terjalin sejak tahap awal pembahasan perubahan jadwal. Ermantino menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Bantul yang turut mendukung persiapan pertandingan.

“Alhamdulillah, kami mengucap syukur dan kami mengapresiasi pihak Kepolisian, khususnya Polres Bantul dan Polda DIY, serta Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dispora Kabupaten Bantul atas sinergi yang terbangun dengan sangat baik, sehingga laga besar ini tetap bisa dinikmati oleh para suporter dan masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya,” ujar Ermantino.

Setelah perubahan waktu disepakati, Panpel PSIM Yogyakarta kini menyelesaikan sejumlah kebutuhan teknis dan administrasi pertandingan. Kelengkapan dokumen legalitas menjadi bagian yang dipastikan terpenuhi sebelum laga digelar.

“Saat ini, seluruh tahapan administratif perizinan sedang dirampungkan sesuai dengan prosedur standar yang berlaku,” tutur Ermantino.