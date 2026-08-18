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Menulis Takdir Sendiri di Indonesia, Jadi Alasan di Balik Keputusan Jay Herdman Memilih Bali United?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |11:48 WIB
Menulis Takdir Sendiri di Indonesia, Jadi Alasan di Balik Keputusan Jay Herdman Memilih Bali United?
Jay Herdman dikabarkan gabung Bali United. (Foto: Instagram/jjherdy110)
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GIANYAR – Putra dari pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yaitu Jay Joshua Herdman, dikabarkan merapat ke Bali United untuk menghadapi Super League 2026-2027. Kepindahan ini sekaligus menandai langkah sang pemain muda untuk mengikuti jejak ayahnya berkiprah di kancah sepak bola Indonesia.

Kabar kepindahan tersebut terungkap melalui pengumuman resmi klub asal Kanada yang berkompetisi di Canadian Premier League (CPL), Cavalry FC, mengenai status gelandang serang mereka.

1. Pernyataan Resmi Cavalry FC

"Cavalry FC dari Liga Utama Kanada (CPL) mengkonfirmasi transfer gelandang Jay Herdman ke klub Liga Super Indonesia, Bali United FC. Rincian keuangan tidak diungkapkan," tulis laman Cavalry FC.

"Herdman bergabung dengan Cavalry FC pada tahun 2024 sebagai pemain pinjaman dari Vancouver Whitecaps FC, sebelum bergabung dengan Cavs secara permanen pada tahun 2025, mencatatkan 36 penampilan di semua kompetisi dan menjadi bagian dari tim yang memenangkan Final CPL 2024," sambung akun itu.

Jay Herdman resmi gabung Bali United cplcavalryfc
Jay Herdman resmi gabung Bali United cplcavalryfc

Cavalry FC juga menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh bagi kelanjutan karier sang pemain bersama klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut.

"Klub mengucapkan terima kasih kepada Jay atas semua kontribusinya, dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya,".

Meskipun pihak klub asal Kanada telah memberikan konfirmasi terang-terangan, manajemen Bali United sendiri terpantau belum memberikan pengumuman resmi terkait perekrutan sang pemain.

 

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