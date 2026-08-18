Profil Jay Herdman, Anak Pelatih Timnas Indonesia yang Gabung Bali United

Profil Jay Herdman, Anak Pelatih Timnas Indonesia yang Gabung Bali United (Instagram/@jjherdy110)

JAKARTA - Profil Jay Herdman, anak Pelatih Timnas Indonesia yang gabung Bali United menarik dibahas. Kepindahan Jay Herdman menjadi kejutan pada bursa transfer kali ini.

Profil Jay Herdman

Jay Herdman lahir di Invercargill, Selandia Baru. Ia lahir pada 14 Agustus 2004 alias masih berusia 22 tahun.

Jay Herdman memulai karier sepakbolanya di klub Kanada Whitecaps Academy pad a2022. Ia lalu membela di klub Amerika Serika, Whitecaps 2. Namun, ia kemudian dipinjamkan ke klub Kanada Cavalry pada September 2024.

Pada masa peminjamannya ini, Jay Herdman mencatatkan 10 penampilan dengan 1 gol dan 2 asisst. Ia kemudian pindah secara permanen ke Cavalry dari Whitecaps 2 pada pertengahan Januari 2025 dengan status bebas transfer.

Jay Herdman saat membela Timnas Selandia Baru U-20 jjherdy110

Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini mencacatkan 18 penampilan dengan 2 assist.

Ia kemudian dipinjamkan ke Vancouver FC pada Agustus 2025. Di Vancouver, ia hanya mencatatkan 3 penampilan.

Pada akhir tahun 2025, ia pun kembali ke Cavalry FC.

Sementara itu di level timnas, Jay Herdman telah mengoleksi 3 penampilan bersama Selandia Baru sejak debut pada 2024,