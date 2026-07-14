Bali United Rekrut Gelandang Kreatif asal Brasil dari Chonburi FC

GIANYAR - Bali United mendatangkan gelandang serang asal Brasil, Queven da Silva Inacio, untuk menghadapi musim 2026-2027. Gelandang kreatif itu didatangkan dari klub Thailand, Chonburi FC.

1. Bali United Datangkan Queven Inacio

Kehadiran Queven da Silva Inacio menjadi sinyal bahwa Bali United ingin memperkuat kreativitas permainan di lini tengah. Pengalamannya bermain di berbagai negara dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi ketatnya persaingan musim depan.

"Kami dari manajemen dan tim kepelatihan terus menyiapkan komposisi terbaik kami jelang musim kompetisi yang baru, salah satunya adalah mendatangkan gelandang baru untuk Bali United," ujar Chief Executive Officer (CEO) Bali United, Yabes Tanuri, melansir laman iLeague, Selasa (14/7/2026).

Queven da Silva datang ke Bali United dengan modal penampilan impresif bersama Chonburi FC di Liga Thailand. Musim lalu, gelandang berkaki kiri tersebut tampil dalam 23 pertandingan dan berkontribusi langsung lewat lima gol serta lima assist.

Catatan itu menunjukkan perannya tidak hanya sebagai pengatur tempo permainan, tetapi juga mampu memberikan ancaman di depan gawang lawan.

Dengan tinggi badan 176 sentimeter, dia dikenal sebagai gelandang yang mengandalkan teknik, distribusi bola, serta kemampuan melepaskan umpan-umpan terukur.

Sebelum dikenal di Asia Tenggara, Queven da Silva Inacio lebih dahulu membangun karier profesional di negara kelahirannya, Brasil.