Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gagal Tampil di Liga Champions Asia 2023-2024, Teco Minta Bali United Alihkan Fokus ke Liga 1

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |01:06 WIB
Gagal Tampil di Liga Champions Asia 2023-2024, Teco Minta Bali United Alihkan Fokus ke Liga 1
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra (Foto: Bali United)
A
A
A

HONG KONG – Bali United dipastikan gagal tampil di putaran final Liga Champions Asia (ACL) 2023-2024. Stefano Cugurra langsung meminta pasukannya untuk mengalihkan fokus ke Liga 1 2023-2024.

Bali United harus mengubur mimpi untuk tampil di ACL 2023-2024 karena mengalami kekalahan di laga kualifikasi. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu kalah telak 1-5 dari wakil Hong Kong, Lee Man FC.

Sebagai informasi, Laga antara Bali United vs Lee Man FC digelar di Hong Kong Stadium, Rabu (16/8/2023) malam WIB. Bali United mengalami kebobolan terlebih dahulu lewat gol cepat Mitchell Paulissen di menit ke-8.

Tim asuhan Teco mampu menyamakan kedudukan di menit ke-11 lewat gol bunuh diri Tsui Wang Kit. Namun, Lee Man FC mampu mencetak empat gol tambahan setelahnya. Bali United kalah 1-5 dari Lee Man FC.

Seusai pertandingan, pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengakui tim lawan bermain lebih baik dari anak asuhnya. Pelatih asal Brasil itu lalu meminta timnya untuk segera mengalihkan fokus ke Liga 1 2023-2024.

"Pertandingan berlangsung ketat, tetapi dua wingers asal Brasil tampil sangat bagus. Mereka memberikan ancaman serangan dan juga bertahan. Saya pikir tim tuan rumah tampil dengan kualitas lebih baik dari kami," ujar Teco dilansir dari laman resmi klub, Kamis (17/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/51/2863850/jadwal-lee-man-vs-bali-united-di-kualifikasi-liga-champions-asia-2023-2024-ajang-pembuktian-serdadu-tridatu-cYJjaAvY0s.jpg
Jadwal Lee Man vs Bali United di Kualifikasi Liga Champions Asia 2023-2024: Ajang Pembuktian Serdadu Tridatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/49/2856387/rayakan-hari-raya-galungan-teco-tekankan-profesionalisme-untuk-skuad-bali-united-cvtvQAMwDE.jpg
Rayakan Hari Raya Galungan, Teco Tekankan Profesionalisme untuk Skuad Bali United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/23/51/2785939/kisah-mesut-ozil-yang-sudah-menerima-jersey-bali-united-tapi-gagal-gabung-setelah-umumkan-pensiun-l98RqbtWEU.jpg
Kisah Mesut Ozil yang Sudah Menerima Jersey Bali United tapi Gagal Gabung Setelah Umumkan Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/04/49/2356686/skuad-bali-united-jalani-swab-test-jelang-gelar-latihan-perdana-aNYVbkhiXi.jpg
Skuad Bali United Jalani Swab Test Jelang Gelar Latihan Perdana
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650227/isak-cetak-gol-liga-inggris-perdana-di-liverpool-arne-slot-hampir-nyerah-mau-ganti-pemain-dlu.webp
Isak Cetak Gol Liga Inggris Perdana di Liverpool, Arne Slot Hampir Nyerah Mau Ganti Pemain
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/timnas_indonesia_u_22_2.jpg
Media Vietnam Panik! Timnas Indonesia U-22 Disebut Ancaman Utama di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement