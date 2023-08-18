Gagal Tampil di Liga Champions Asia 2023-2024, Teco Minta Bali United Alihkan Fokus ke Liga 1

HONG KONG – Bali United dipastikan gagal tampil di putaran final Liga Champions Asia (ACL) 2023-2024. Stefano Cugurra langsung meminta pasukannya untuk mengalihkan fokus ke Liga 1 2023-2024.

Bali United harus mengubur mimpi untuk tampil di ACL 2023-2024 karena mengalami kekalahan di laga kualifikasi. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu kalah telak 1-5 dari wakil Hong Kong, Lee Man FC.

Sebagai informasi, Laga antara Bali United vs Lee Man FC digelar di Hong Kong Stadium, Rabu (16/8/2023) malam WIB. Bali United mengalami kebobolan terlebih dahulu lewat gol cepat Mitchell Paulissen di menit ke-8.

Tim asuhan Teco mampu menyamakan kedudukan di menit ke-11 lewat gol bunuh diri Tsui Wang Kit. Namun, Lee Man FC mampu mencetak empat gol tambahan setelahnya. Bali United kalah 1-5 dari Lee Man FC.

Seusai pertandingan, pelatih Bali United, Stefano Cugurra, mengakui tim lawan bermain lebih baik dari anak asuhnya. Pelatih asal Brasil itu lalu meminta timnya untuk segera mengalihkan fokus ke Liga 1 2023-2024.

"Pertandingan berlangsung ketat, tetapi dua wingers asal Brasil tampil sangat bagus. Mereka memberikan ancaman serangan dan juga bertahan. Saya pikir tim tuan rumah tampil dengan kualitas lebih baik dari kami," ujar Teco dilansir dari laman resmi klub, Kamis (17/8/2023).