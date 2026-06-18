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Pelatih Bali United Kagumi Gairah Suporter Sepak Bola Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |01:04 WIB
Pelatih Bali United Kagumi Gairah Suporter Sepak Bola Indonesia
Pelatih Bali United Kagumi Gairah Suporter Sepak Bola Indonesia (Dok Laman Bali United)
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GIANYAR - Pelatih Bali United FC, Johnny Jansen, mengaku mendapatkan pengalaman berharga selama menjalani musim pertamanya di kompetisi sepak bola Indonesia. Selain beradaptasi dengan lingkungan baru, pelatih asal Belanda itu melihat langsung besarnya kecintaan masyarakat terhadap sepak bola.

Bali United menutup perjalanan di Super League 2025-2026 dengan berada di posisi kedelapan klasemen akhir. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- mengumpulkan 51 poin sepanjang musim dan menjadi salah satu tim yang memberikan pengalaman berbeda bagi Johnny Jansen.

Meski hasil akhir belum sesuai harapan, Johnny Jansen tetap menilai ada banyak hal positif yang didapat selama berada di Indonesia. Salah satu yang paling berkesan baginya adalah gairah besar para pendukung sepak bola Tanah Air.

1. Kagumi Gairah Suporter Sepak Bola Indonesia

Menurut Jansen, antusiasme suporter menjadi warna tersendiri dalam setiap pertandingan yang dijalani Bali United. Dia merasa atmosfer tersebut membuat kompetisi sepak bola Indonesia memiliki karakter yang berbeda.

"Sepak bola dengan banyak gairah (passion). Itu sangat menyenangkan jika Anda melihat para penggemar, melihat para pemain, saya suka itu. Gairahnya sangat bagus," ujar Johnny Jansen dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (ILeague), Rabu (17/6/2026).

Bali United menang 4-1 atas Malut United
Bali United menang 4-1 atas Malut United

Pelatih berusia 50 tahun itu mengaku menikmati perjalanan bersama Bali United karena dukungan suporter selalu terasa di setiap laga. Baginya, hubungan antara pemain dan penggemar menjadi salah satu aspek penting dalam sepak bola Indonesia.

Johnny Jansen juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan timnya selama satu musim penuh. Dia menilai Bali United mampu menunjukkan peningkatan dibandingkan awal kompetisi.

"Tapi sejujurnya saya sangat menyukainya jika melihat proses tim kami, kami mengambil langkah besar ke depan. Jadi saya sangat senang dengan apa yang saya lihat," ucap Jansen.

 

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