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Ricky Nelson Targetkan Persis Solo Promosi ke Super League 2027-2028 Usai Tinggalkan Persija

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |09:59 WIB
Ricky Nelson Targetkan Persis Solo Promosi ke Super League 2027-2028 Usai Tinggalkan Persija
Ricky Nelson Targetkan Persis Solo Promosi ke Super League 2027 2028 (Foto:X/@MediaPersija)
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MANTAN asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, siap mengemban misi membawa Persis Solo kembali ke Super League 2027-2028. Tantangan tersebut datang setelah dirinya resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala klub kebanggaan masyarakat Solo itu.

Persis Solo memang harus memulai perjalanan baru dari Championship pada musim 2026-2027. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah hasil yang didapat pada musim ini.

Ricky Nelson ke Persis Solo (Foto: X/@PasoepatiNet)
Ricky Nelson ke Persis Solo (Foto: X/@PasoepatiNet)

1. Ricky Nelson Optimistis Persis Solo Kembali ke Super League 

Ricky Nelson menilai Persis merupakan klub besar yang memiliki potensi untuk segera kembali ke Super League. Dengan dukungan suporter dan manajemen klub, pelatih berusia 45 tahun itu optimistis target promosi dapat diwujudkan.

“Saya melihat Persis adalah tim yang punya potensi. Ini adalah kota yang luar biasa dengan suporter yang luar biasa. Karena itulah saya menerima tantangan ini,” ujar Ricky Nelson, dikutip dari laman i.League, Selasa (16/6/2026).

“Dan sebenarnya saya sangat yakin dengan apa yang saya punya, dan nanti juga apa yang akan dibuat oleh manajemen Persis. Saya sangat yakin kita akan bisa kembali ke Super League,” lanjutnya.

Meski demikian, Ricky menyadari perjuangan untuk meraih tiket promosi tidak akan berjalan mudah. Menurutnya, seluruh elemen tim harus bekerja keras dan tampil maksimal di setiap pertandingan agar target tersebut dapat tercapai.

“Tentu saja ini dapat dicapai namun jangan sampai kita terpecah belah. Kita harus tetap yakin, tetap bersatu, tetap memberikan dukungan yang positif untuk klub ini,” kata Ricky.

“Tentu saja pasti ada kritik, tapi saya sangat yakin bahwa kritik yang diberikan adalah kritik yang membangun supaya bagaimana Persis bisa kembali ke jalur yang seharusnya yaitu kembali pada Super League,” sambungnya.

 

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