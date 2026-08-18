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Persik Kediri Kebut Persiapan Stadion Brawijaya Sambut Super League 2026-2027

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |02:04 WIB
Persik Kediri Kebut Persiapan Stadion Brawijaya Sambut Super League 2026-2027
Persik Kediri Kebut Persiapan Stadion Brawijaya Sambut Super League 2026-2027 (Dok iLeague)
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JAKARTA - Persik Kediri mengebut persiapan pada Stadion Brawijaya guna menyambut Super League 2026-2027. Manajemen klub mulai memasang kursi tunggal di stadion. 

1. Pasang Kursi Tunggal

Pembenahan kursi tunggal ini dilakukan Persik Kediri untuk memenuhi sejumlah catatan dan rekomendasi I.League. Hal ini sekaligus untuk mendukung Stadion Brawijaya tetap menjadi homebase tim pada kompetisi nanti.

Sebanyak 2.000 kursi tunggal telah tiba di Stadion Brawijaya. Kursi tunggal itu pun langsung dipasang di Stadion Brawijaya. 

Namun, pemasangan kursi tunggal itu dilakukan bertahap. Ketua Panpel Persik Kediri, Tri Widodo, menjelaskan untuk sementara 1.000 kursi tunggal itu ditempatkan di Tribun VIP A dan B. Sementara kursi sisanya akan dipasang di tribun utama. 

“Ketika barang datang, kami langsung pasang. Tapi kami mengerjakannya secara bertahap. Untuk sementara tribun VIP dan Utama dulu,” kata Tri Widodo, melansir laman iLeague, Selasa (18/8/2026).

Tri Widodo memaparkan sesuai rencana kursi tunggal akan datang dan dipasang lagi untuk tribun lainnya. 

"Tahap kedua akan datang lagi 3.000 single seat. Jadi dengan kursi yang sekarang ini bisa terpasang total 5.000 buah. Manajemen sangat serius memenuhi kekurangan yang disyaratkan I.League," ucapnya. 

 

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