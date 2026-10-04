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Rumput Stadion GBLA Masih Direnovasi, Persib Gelar Laga Kandang di Si Jalak Harupat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 04 Oktober 2026 |00:13 WIB
Rumput Stadion GBLA Masih Direnovasi, Persib Gelar Laga Kandang di Si Jalak Harupat
Rumput Stadion GBLA Masih Direnovasi, Persib Gelar Laga Kandang di Si Jalak Harupat (Dok iLeague)
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BANDUNG - Persib Bandung menggunakan Stadion Si Jalak Harupat sebagai markas pada pertandingan sepanjang Oktober 2026. Hal ini karena Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) masih direnovasi. 

1. Persib Gunakan Si Jalak Harupat

Sepanjang Oktober 2026, Persib Bandung akan menjamu Dewa United Banten FC pada 11 Oktober dan Persik Kediri pada tanggal 18 Oktober pada Super League 2026-2027. 

Persib juga akan bertanding di Stadion Si Jalak Harupat saat menjamu The Cong Viettel (Vietnam) pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) pada 14 Oktober. 

Mariano Peralta beraksi di laga Persib Bandung vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@persib)
Mariano Peralta beraksi di laga Persib Bandung vs PSM Makassar (Foto: Instagram/@persib)

Berpindahnya Persib menuju stadion kedua yang didaftarkan ke I.League itu, tidak lepas dari masa perawatan rumput Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Diketahui rumput GBLA belum dalam kondisi ideal digunakan usai renovasi yang digarap sejak Juni lalu. 

“Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat menyampaikan bahwa tiga pertandingan kandang Persib sepanjang Oktober 2026 akan digelar di Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Kabupaten Bandung. Keputusan ini diambil untuk memberikan waktu bagi penyelesaian perawatan lapangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA),” demikian keterangan resmi klub. 

Kondisi lapangan GBLA dinilai belum optimal meski kerapatannya sudah lebih baik daripada bulan lalu sejak digunakan pada laga Persib versus PSM Makassar. Manajemen Persib ingin memastikan perawatan berjalan maksimal, sehingga mengungsi ke SJH adalah opsi terbaik. 

 

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