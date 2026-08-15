Persebaya Hati-hati Tangani Cedera Alex Martins, Jelang Super League 2026-2027

JAKARTA - Persebaya Surabaya berhati-hati dalam menangani cedera yang dialami Alex Martins. Hal tersebut agar penyerang itu dapat merumput dalam Super League 2026-2027 yang mulai bergulir pada awal September.

1. Cedera Bahu

Pemain asal Brasil mengalami cedera saat turnamen pramusim yakni Piala Presiden 2026. Dia masih pemulihan setelah mengalami dislokasi bahu.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya tidak mau salah langkah dalam penanganan cedera Alex Martins. Hal tersebut mengantisipasi cedera kambuhan yang lebih parah sebelum maraton kompetisi resmi dimulai.

Alex Martins. (Foto: Instagram/bajoltalks)

"Alex Martins masih cedera dan kami harus berhati-hati dengannya karena situasinya tidak biasa. Kami memiliki contoh yang bagus di sini bersama Risto yang musim lalu mengalami situasi serupa," kata Bernardo Tavares dilansir dari laman i.League, Sabtu (15/8/2026).

Mantan pelatih PSM menjelaskan proses pemulihan Risto Mitrevski yang membutuhkan kesabaran ekstra pascacedera parah. Pemain itu mengalami cedera bahu kiri (labrum shoulder) dan harus naik meja operasi pada 7 Oktober 2025.