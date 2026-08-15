Juara Piala Presiden 2026, Persebaya Tak Mau Jemawa saat Hadapi Penang FC

JAKARTA - Persebaya Surabaya akan menghadapi klub Malaysia, Penang FC. Pertandingan persahabatan itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8/2026) malam.

1. Siap Hadapi Penang

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memastikan timnya serius menatap laga uji coba tersebut. Menurutnya, setiap pertandingan memiliki arti penting dalam proses mematangkan skuad sebelum kompetisi Super League 2026/2027 dimulai.

"(hari ini-red) merupakan pertandingan pramusim yang penting bagi kami untuk terus mempersiapkan tim. Target utama kami adalah mengembangkan tim, tidak hanya secara individu, tetapi juga secara kolektif," ujar Tavares, melansir laman Persebaya.

Persebaya sejauh ini telah menjalani enam pertandingan pramusim. Rinciannya, satu laga home game melawan PSIS Semarang dan lima pertandingan di Piala Presiden 2026. Dari perjalanan tersebut, Bajol Ijo mampu menutup turnamen dengan torehan manis setelah keluar sebagai juara.

Persebaya vs Persija di Piala Presiden 2026 (Instagram/@officialpersebaya)

Namun, capaian tersebut tidak membuat Tavares ingin timnya berhenti berkembang. Laga melawan Penang FC justru menjadi kesempatan untuk melihat perkembangan pemain sekaligus memberikan menit bermain kepada penggawa yang belum banyak tampil.

"Kami akan melihat beberapa pemain yang sebelumnya belum mendapat banyak menit bermain. Saya selalu ingin memberikan kesempatan kepada pemain yang menunjukkan performa bagus dalam latihan," tuturnya.

Rotasi pun dipastikan menjadi bagian dari rencana Persebaya. Namun, perubahan komposisi pemain tidak boleh mengubah karakter permainan yang selama ini terus dibangun.

"Perubahan satu atau dua pemain dari komposisi sebelumnya tidak boleh menjadi alasan bagi tim untuk kehilangan intensitas, agresivitas, maupun identitas permainan Persebaya," ucap pelatih asal Portugal itu.