Jelang Persebaya vs Penang FC, Ramadhan Sananta Punya Modal Penting

SURABAYA - Persebaya Surabaya akan menjamu klub Malaysia Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (15/8/2026) malam. Pertandingan uji coba itu sebagai persiapan untuk menghadapi Super League 2026-2027.

1. Tahu Karakter Penang

Menghadapi klub asal Malaysia tersebut menjadi kesempatan tersendiri bagi Persebaya. Salah satu pemainnya, Ramadhan Sananta, memiliki pengalaman menghadapi Penang FC.

Diketahui, Ramadhan Sananta memperkuat DPMM FC pada Liga Malaysia musim 2025-2026. Saat itu, DPMM FC dua kali menghadapi Pneang FC. Kedua pertandingan itu berakhir dengan kemenangan dan kekalahan.

“Jadi, sedikit banyak saya sudah mengetahui karakter Penang,” ucap mantan pemain PSM Makassar itu, melansir laman iLeague, Sabtu (15/8/2026).

Francisco Rivera saat membela Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026 (officialpersebaya)

“Namun, mereka sekarang tentu memiliki tim yang berbeda dan mungkin sudah berkembang lebih baik. Kami juga akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan nanti,” ucapnya.

Apalagi laga di kandang sendiri juga menjadi kesempatan baginya untuk unjuk gigi di hadapan pendukung Persebaya, Bonek.

“Kami tentu sangat siap menghadapi pertandingan. Sebagai pemain, kami ingin memberikan yang terbaik dan tampil maksimal di pertandingan tersebut,” kata Ramadhan Sananta.

“Saya datang sebagai pemain baru, begitu juga dengan beberapa pemain lainnya. Jadi, kami harus terus membangun chemistry, terutama melalui pertandingan,” ucap Sananta.