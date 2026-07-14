Playmaker Persebaya Girang Klub Rekrut 13 Pemain Baru Hadapi Super League 2026-2027

SURABAYA - Gelandang serang Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, menyambut positif langkah manajemen dalam membangun kekuatan tim untuk menghadapi Super League 2026-2027. Pemain asal Meksiko itu menilai perekrutan sejumlah wajah baru menunjukkan keseriusan Bajul Ijo -julukan Persebaya- untuk bersaing di papan atas Super League.

1. Rivera Senang Persebaya Datangkan 13 Pemain

Rivera mengaku terkesan dengan kerja keras manajemen dalam mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Menurutnya, kehadiran sejumlah rekrutan anyar tersebut akan meningkatkan kualitas sekaligus kedalaman skuad Persebaya.

Ia menilai aktivitas pada bursa transfer ini menjadi sinyal bahwa Persebaya memiliki ambisi besar menghadapi Super League 2026-2027. Persaingan sehat di dalam tim juga diyakini akan berdampak positif terhadap performa setiap pemain.

"Manajemen dan direktur klub telah bekerja keras mendatangkan pemain-pemain berkualitas, baik yang memiliki pengalaman di Indonesia maupun di Eropa. Saya sangat senang dengan komposisi skuad yang kami miliki saat ini dan berharap mereka bisa memberikan kontribusi besar untuk tim musim ini," tutur Rivera dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Selasa (14/7/2026).

Yuran Fernandes. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Berdasarkan data di situs Transfermarkt, Persebaya telah memperkenalkan 13 pemain baru sebagai bagian dari persiapan menyambut musim 2026-2027. Para pemain anyar tersebut di antaranya Ramadhan Sananta, Yuran Fernandes, Walber Motta, Alex Martins, Miguel Pereira, hingga Yann Mabella.

Rivera menilai para pemain anyar tersebut memiliki rekam jejak yang dapat memberikan dampak besar bagi tim. Pengalaman mereka di berbagai kompetisi diyakini menjadi modal penting untuk menghadapi panjangnya musim kompetisi.

"Beberapa pemain yang datang memiliki pengalaman yang sangat baik. Ada yang pernah meraih gelar juara di Indonesia maupun di kompetisi lain. Saya berharap pengalaman itu bisa mereka bawa ke dalam tim untuk membantu Persebaya menjadi lebih kuat," ujar Rivera.