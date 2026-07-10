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Persebaya Berduka Pentolan Bonek Meninggal Dunia, Tulis Pesan Menyentuh

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |16:07 WIB
Persebaya Berduka Pentolan Bonek Meninggal Dunia, Tulis Pesan Menyentuh
Persebaya Berduka Pentolan Bonek Meninggal Dunia, Tulis Pesan Menyentuh (Instagram/@persebaya)
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JAKARTA - Persebaya Surabaya turut berduka cita atas meninggalnya salah satu tokoh dan pentolan Bonek atau kelompok suporter Persebaya Surabaya, Andy Kristiantono atau Andie Peci. Ia meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026).

1. Persebaya Berduka

Persebaya pun menuliskan pesan menyentuh lewat postingan di Instagram @persebaya. Tim kebanggaan warga Surabaya tersebut begitu kehilangan sosok Andie Peci.

"Selamat tinggal Cak Andie “Peci” Kristianto. Nama Anda akan abadi bagi kami, keluarga Persebaya yang besar," tulis Persebaya. 

Skuad sementara Persebaya Surabaya 2026-2027 (Dok Persebaya)
Skuad sementara Persebaya Surabaya 2026-2027 (Dok Persebaya)

Skuad Bajul Ijo menilai Andie Peci adalah sosok yang cukup militan dalam memberikan dukungan untuk Persebaya. Kontribusinya akan selalu dikenang Persebaya.

"Suara, pidato, dan keberanian Anda telah menjadi salah satu energi utama, sehingga Persebaya kembali ke lapangan sepak bola nasional," tambah akun itu

"Kami yakin bahwa setiap langkah Persebaya, perbuatan baik yang menyertai perjalanan Green Force, akan selalu menjadi amal terus-menerus bagi Cak Andie.Semoga beruntung Cak Andie, semoga jiwamu beristirahat dengan tenang, amin," sambung akun itu.

Diketahui, Andie Peci mengembuskan napas terakhirnya di RSUD dr Mohamad Soewandhi Surabaya. Dia sudah dirawat di RS tersebut beberapa bulan terakhir akibat sakit yang dideritanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

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Topik Artikel :
Super League 2026-2027 bonek
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