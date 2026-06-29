Minim Gol di DPMM, Ramadhan Sananta Bakal Kembali Tajam di Persebaya Surabaya?

Minim Gol di DPMM, Ramadhan Sananta Bakal Kembali Tajam di Persebaya Surabaya? (Dok Persebaya Surabaya)

SURABAYA - Setelah semusim mengadu nasib di kompetisi luar negeri, Ramadhan Sananta kembali ke Indonesia. Penyerang berusia 23 tahun itu bergabung dengan Persebaya Surabaya.

1. Minim Gol di DPMM

Musim lalu, Sananta memilih berkarier di Liga Malaysia bersama klub Brunei Darussalam, DPMM FC. Namun, kiprahnya tidak berlangsung terlalu mulus.

Sananta diberikan kepercayaan tampil dalam 21 pertandingan di Liga Malaysia 2025/2026. Namun, ia hanya mencetak 2 gol dan satu assist untuk DPMM FC.

Ramadhan Sananta saat membela Persis Solo (Dok Persis Solo)

Kini, Sananta mencoba untuk mengembalikan ketajamannya bersama Persebaya menyongsong musim baru 2026/27. Ia pernah dikenal sebagai salah satu bomber buas di Indonesia.

Musim terbaik Sananta di Super League terjadi saat membela PSM Makassar pada 2022/2023. Kala itu, ia menyumbangkan sebelas gol dan dua assists dalam 24 penampilan.

Pada 2023/2024 dan 2024/2025, Sananta menghabiskan waktunya bersama Persis Solo. Di Laskar Sambernyawa, ia berlaga 33 kali dengan torehan 13 gol dan tiga assists.