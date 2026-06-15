Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Perpanjang Kontrak, Ernando Ari Ingin Bawa Persebaya Surabaya Berprestasi

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |02:23 WIB
Perpanjang Kontrak, Ernando Ari Ingin Bawa Persebaya Surabaya Berprestasi
Ernando Ari ingin membawa Persebaya Surabaya berprestasi usai resmi perpanjang kontrak (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

SURABAYA – Ernando Ari Sutaryadi resmi memperpanjang kontraknya dengan Persebaya Surabaya. Ia bertekad membawa klub tersebut lebih berprestasi.

Persebaya resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Ernando dengan durasi multitahun. Kesepakatan tersebut menjadi tanda kepercayaan klub kepada pemain yang sudah menjadi bagian penting.

Ernando Ari catatkan 100 laga bersama Persebaya Surabaya

Sejak bergabung pada 2018, Ernando terus berkembang dan menjadi salah satu sosok yang identik dengan Persebaya. Hingga kini, kiper berusia 24 tahun itu sudah mencatatkan 102 penampilan dengan torehan 31 clean sheet.

1. Peran Besar

Kontribusi tersebut membuat Ernando menjadi salah satu pemain yang memiliki peran besar dalam menjaga performa Persebaya. Konsistensinya di bawah mistar gawang menjadi bagian dari perjalanan Bajul Ijo dalam beberapa musim terakhir.

Ernando mengaku keputusan memperpanjang masa baktinya bukan hal yang sulit untuk diambil. Ia menilai target Persebaya musim depan sejalan dengan tujuan pribadinya sebagai pesepakbola profesional.

"Salah satu pertimbangan utama saya bertahan adalah karena target dan ambisi Persebaya untuk musim depan sejalan dengan tujuan pribadi saya,” ujar Ernando dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Senin (15/6/2026).

“Sejak awal, klub ini selalu memberikan dukungan kepada saya untuk terus berkembang, sehingga keputusan untuk melanjutkan perjalanan bersama Persebaya menjadi pilihan yang sangat kuat dan meyakinkan," tambah pria asal Semarang itu.

Bagi Ernando, kontrak baru bersama Persebaya bukan hanya soal hubungan profesional antara pemain dan klub. Ia merasa memiliki ikatan kuat dengan tim yang sudah membesarkan namanya sejak usia muda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/49/2875196/kisah-inspiratif-bruno-moreira-berawal-seorang-pengangguran-hingga-jadi-pahlawan-persebaya-surabaya-2uOIa4T6Ln.jpg
Kisah Inspiratif Bruno Moreira, Berawal Seorang Pengangguran hingga Jadi Pahlawan Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/12/49/2863162/hasil-persebaya-surabaya-vs-persita-tangerang-di-liga-1-2023-2024-sho-yamamoto-jadi-pahlawan-6JRINreP9p.jpg
Hasil Persebaya Surabaya Vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Sho Yamamoto Jadi Pahlawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/49/2860454/ernando-ari-dipanggil-ke-timnas-indonesia-u-23-ini-kata-pelatih-persebaya-surabaya-3bw1GAWG5Y.jpg
Ernando Ari Dipanggil ke Timnas Indonesia U-23, Ini Kata Pelatih Persebaya Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/49/2856764/banyak-pemain-cedera-aji-santoso-rotasi-skuad-persebaya-saat-hadapi-persikabo-yUdTLTNcTX.jpg
Banyak Pemain Cedera, Aji Santoso Rotasi Skuad Persebaya saat Hadapi Persikabo
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/06/14/11/1717587/turnamen-futsal-bertajuk-okezone-national-championship-2026-seri-jabodetabek-selesai-digelar-yof.webp
Turnamen Futsal Bertajuk Okezone National Championship 2026 Seri Jabodetabek Selesai Digelar
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/14/timnas_australia.jpg
Gol Berkelas Irankunda Bawa Australia Taklukkan Turki di Grup D Piala Dunia 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement