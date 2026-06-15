Perpanjang Kontrak, Ernando Ari Ingin Bawa Persebaya Surabaya Berprestasi

Ernando Ari ingin membawa Persebaya Surabaya berprestasi usai resmi perpanjang kontrak (Foto: Persebaya Surabaya)

SURABAYA – Ernando Ari Sutaryadi resmi memperpanjang kontraknya dengan Persebaya Surabaya. Ia bertekad membawa klub tersebut lebih berprestasi.

Persebaya resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Ernando dengan durasi multitahun. Kesepakatan tersebut menjadi tanda kepercayaan klub kepada pemain yang sudah menjadi bagian penting.

Sejak bergabung pada 2018, Ernando terus berkembang dan menjadi salah satu sosok yang identik dengan Persebaya. Hingga kini, kiper berusia 24 tahun itu sudah mencatatkan 102 penampilan dengan torehan 31 clean sheet.

1. Peran Besar

Kontribusi tersebut membuat Ernando menjadi salah satu pemain yang memiliki peran besar dalam menjaga performa Persebaya. Konsistensinya di bawah mistar gawang menjadi bagian dari perjalanan Bajul Ijo dalam beberapa musim terakhir.

Ernando mengaku keputusan memperpanjang masa baktinya bukan hal yang sulit untuk diambil. Ia menilai target Persebaya musim depan sejalan dengan tujuan pribadinya sebagai pesepakbola profesional.

"Salah satu pertimbangan utama saya bertahan adalah karena target dan ambisi Persebaya untuk musim depan sejalan dengan tujuan pribadi saya,” ujar Ernando dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Senin (15/6/2026).

“Sejak awal, klub ini selalu memberikan dukungan kepada saya untuk terus berkembang, sehingga keputusan untuk melanjutkan perjalanan bersama Persebaya menjadi pilihan yang sangat kuat dan meyakinkan," tambah pria asal Semarang itu.

Bagi Ernando, kontrak baru bersama Persebaya bukan hanya soal hubungan profesional antara pemain dan klub. Ia merasa memiliki ikatan kuat dengan tim yang sudah membesarkan namanya sejak usia muda.