Bernardo Tavares Minta Bonek Bersabar, Legiun Asing Persebaya Surabaya Butuh Waktu Adaptasi

Bernardo Tavares meminta para suporter bersabar melihat penampilan para pemain asing anyar Persebaya Surabaya (Foto: iLeague)

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, punya permintaan khusus kepada Bonek dan Bonita. Ia berharap mereka bersabar karena legiun asing membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

Persebaya mendatangkan sejumlah pemain asing anyar jelang Super League 2026-2027. Mereka adalah Miguel Pereira, Walber Mota, Yann Kevin Mabella, Gledson Paixao, Yuran Fernandes, Diogo Ramalho, dan Alex Martins.

1. Tak Berakhir Manis

Para pemain tersebut sudah merasakan pertandingan perdana bersama Persebaya dalam laga 99th Anniversary Game. Sayangnya, laga perdana tersebut tak berakhir manis karena Bajul Ijo ditahan imbang PSIS Semarang 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu 19 Juli 2026.

Meski sudah menjalani laga uji coba melawan PSIS, Tavares belum ingin memberikan penilaian akhir terhadap performa para pemain barunya. Menurutnya, sebagian besar legiun asing tersebut bahkan belum genap sepekan bergabung bersama tim.

Tavares menilai proses adaptasi masih menjadi fokus utama para pemain asing Persebaya. Mereka tidak hanya menyesuaikan diri dengan pola permainan tim, tetapi juga mulai mengenal lingkungan baru di Indonesia.

"Mereka mulai mengenal rekan setim, mereka mencoba mengenal beberapa hal tentang Indonesia juga," kata Tavares dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Selasa (21/7/2026).

Kendati belum tampil dalam kondisi terbaik, pria asal Portugal itu melihat tanda-tanda positif dari para pemain asing yang baru didatangkan. Ia meyakini seluruh pemain masih memiliki ruang untuk berkembang seiring bertambahnya waktu latihan bersama tim.

"Saya pikir setiap orang punya potensi untuk berkembang lebih banyak. Saya melihat hal-hal baik pada beberapa dari mereka, hal-hal lain yang perlu mereka tingkatkan, terutama kondisi fisik," tutur mantan pelatih PSM Makassar itu.