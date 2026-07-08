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Alex Martins Gabung Persebaya, Siap Jadi Mesin Gol demi Raih Gelar Juara

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |18:50 WIB
Alex Martins Gabung Persebaya, Siap Jadi Mesin Gol demi Raih Gelar Juara
Alex Martins Gabung Persebaya, Siap Jadi Mesin Gol demi Raih Gelar Juara (Instagram/@alex39_mf)
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JAKARTA - Persebaya Surabaya resmi mendatangkan striker baru yakni Alex Martins jelang Super League 2026-2027. Ia dikontrak selama 2 tahun oleh Persebaya Surabaya. 

1. Alex Siap Jadi Mesin Gol 

Alex bukan sosok asing di Super League. Sebelum pindah ke Persebaya, ia 3 musim membela Dewa United. Bahkan pada musim terakhirnya, Alex Martins mampu mencetak 20 gol dari 34 pertandingan. 

Alex mengatakan akan berusaha memberikan kontribusi terbaiknya dengan mencetak gol demi gol untuk Persebaya. Langkah tersebut untuk membawa timnya berjaya dalam Super League 2026-2027.

"Saya ingin memberikan kemampuan terbaik saya dan mencetak gol sebanyak mungkin. Yang terpenting, saya ingin membantu Persebaya terus bersaing di jalur juara," kata Alex dilansir dari laman Persebaya, Rabu (8/7/2026).

Pemain asal Brasil mengaku antusias menyambut petualangan barunya bersama Persebaya. Baginya, membela Persebaya merupakan tantangan yang ingin ia jalani dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

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