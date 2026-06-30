Sambut Musim Baru, Persebaya Perketat Pemeriksaan Medis

SURABAYA - Persebaya Surabaya memulai persiapan menghadapi musim baru 2026/27 dengan standar yang lebih tinggi. Sebelum mengikuti latihan bersama, setiap pemain baru wajib menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh. Hal ini sebagai bagian dari proses seleksi klub.

1. Perketat Pemeriksaan Medis

Direktur Operasional Persebaya, Candra Wahyudi, menjelaskan pemeriksaan kesehatan selalu menjadi tahapan wajib setiap musim. Namun, kali ini kualitas pemeriksaannya dibuat lebih komprehensif agar kondisi pemain benar-benar terpantau sejak awal.

"Ya sebenarnya ini proses yang selalu Persebaya lakukan setiap musim. Jadi kita selalu melakukan tes medis terhadap pemain sebagai salah satu syarat untuk dikontrak Persebaya," kata pria yang biasa disapa Candra itu, melansir laman iLeague, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak hanya berlaku bagi pemain baru, tetapi nantinya juga akan dijalani kembali oleh pemain lama sebelum latihan perdana dimulai.

"Harapannya itu menjadi seleksi yang lebih ketat juga kepada pemain-pemain baru yang akan diambil Persebaya, maupun nanti pemain-pemain lama yang akan kita tes lagi sebelum latihan pertama. Sehingga bisa datang dalam kondisi lebih bugar, lebih fit, dan bisa berproses lebih maksimal untuk Persebaya," tuturnya.

Hingga akhir Juni, enam pemain baru telah menjalani seluruh rangkaian tes medis di dengan hasil bagus.

Saat ini Persebaya tidak hanya meningkatkan kualitas tes medis, tetapi juga memperkuat departemen kesehatan tim. Langkah tersebut merupakan hasil evaluasi bersama jajaran pelatih demi menjaga kondisi pemain sepanjang musim.

"Ya tentu salah satunya hasil komunikasi kita dengan tim pelatih memang mengharapkan kebugaran pemain kita musim ini dan juga bagaimana sisi medisnya bisa lebih baik," kata Candra Wahyudi.