Bernardo Tavares Jadi Faktor Utama Ricky Pratama Gabung Persebaya Surabaya

SURABAYA – Ricky Pratama resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya. Ia mengakui keberadaan Bernardo Tavares di kursi pelatih sebagai faktor utama menerima tawaran.

Hubungan Ricky dan Tavares memang telah terjalin sejak keduanya bekerja sama di PSM Makassar. Berkat bimbingan pelatih asal Portugal tersebut, ia mulai menapaki karier profesionalnya hingga mampu menembus level yang lebih tinggi.

1. Bernardo Tavares

Ricky mendapatkan kontrak multitahun untuk menjadi bagian dari masa depan Persebaya. Ia menegaskan keputusan menerima pinangan Persebaya karena sosok Tavares.

"Coach Bernardo Tavares juga menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan saya,” ujar Ricky, dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya, Kamis (25/6/2026).

“Beliau adalah pelatih yang pertama kali memberi kesempatan kepada saya untuk bermain di level senior," sambung pria berusia 23 tahun itu.

Ricky mengatakan banyak belajar selama ditangani Tavares. Jadi, pelatih tersebut sangat berperan penting dalam perkembangan kariernya saat ini.