Reuni di Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Tantang Ricky Pratama Dongkrak Ketajaman Lini Depan Bajul Ijo

BANDUNG – Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, menaruh ekspektasi tinggi terhadap rekrutan barunya, Ricky Pratama, untuk menyulap lini serang tim menjadi momok menakutkan bagi lawan. Mantan penyerang PSM Makassar tersebut didatangkan oleh manajemen Skuad Bajul Ijo sebagai langkah penguatan menyongsong kompetisi Super League 2026-2027.

1. Alasan Bernardo Tavares Percaya Potensi Ricky Pratama

Kendati demikian, Ricky memang belum mendapatkan menit bermain yang ideal di PSM pada musim lalu. Dia mencatatkan 12 penampilan dan menyumbang satu assist, tetapi itu tidak mengurangi keyakinan Persebaya terhadap potensinya.

Bernardo Tavares mengetahui betul kualitas yang dimiliki Ricky Pratama karena pernah bekerja sama di PSM. Selain memiliki kecepatan dan kemampuan menyerang yang baik, Ricky mampu mengisi beberapa posisi di lini depan.

"Ricky merupakan pemain asal Surabaya yang memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi. Saya pernah bekerja sama dengannya sebelumnya dan mengetahui kualitas yang dimilikinya," ujar Coach Tavares dilansir dari laman i.League, Rabu (24/6/2026).

Ricky Pratama @rickypratama015

Pelatih asal Portugal itu menegaskan Ricky Pratama harus unjuk kualitas di Persebaya. Dia pun menekankan bahwa pemain itu harus menjadikan Persebaya sebagai tempat untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya.

"Sekarang semuanya kembali kepada Ricky. Dia harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa dirinya mampu kembali ke level performa terbaik dan membantu Persebaya mencapai target yang diinginkan," katanya.