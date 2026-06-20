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Syahrul Lasinari Resmi Gabung Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Bahagia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |18:29 WIB
Syahrul Lasinari Resmi Gabung Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares Bahagia
Syahrul Lasinari resmi gabung Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
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SURABAYA – Kedatangan bek anyar Syahrul Lasinari ke dalam skuad Persebaya Surabaya dinilai bakal mendongkrak soliditas pertahanan tim. Pelatih Bajul Ijo, Bernardo Tavares, pun merasa bahagia karena meyakini rekrutan barunya ini akan memberikan dampak positif yang signifikan untuk mengarungi kompetisi Super League 2026-2027.

Pemain kelahiran Ternate tersebut diikat kontrak oleh manajemen Persebaya dengan durasi satu musim. Pada musim sebelumnya, sang pemain diketahui memperkuat PSM Makassar.

1. Fleksibilitas Posisi

Bernardo Tavares memang sudah mengenal kualitas pemain yang pernah bekerja sama dengannya pada periode sebelumnya. Jadi, dia tahu betul kualitas yang dimiliki Syahrul.

"Syahrul adalah pemain yang sudah pernah bekerja sama dengan saya sebelumnya. Dia memiliki pengalaman yang cukup baik dan mampu bermain di beberapa posisi di lini pertahanan," jelas Coach Tavares dilansir dari laman Persebaya, Sabtu (20/6/2026).

Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Pelatih asal Portugal itu mengatakan kehadiran Syahrul akan menciptakan persaingan yang sehat di sektor belakang Persebaya. Jadi, dia punya pilihan lebih banyak di lini pertahanan Persebaya.

 

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