Harapan Toni Firmansyah di Ulang Tahun Ke-99 Persebaya Surabaya, Raih Trofi Super League 2026-2027?

PERSEBAYA Surabaya memperingati hari jadi ke-99 tahun pada Kamis, 18 Juni 2026. Sekadar diketahui, klub berjuluk Bajul Ijo itu berdiri pada 18 Juni 1927 atau 99 tahun lalu.

Momen spesial itu menjadi pengingat bagi seluruh elemen klub untuk terus menjaga eksistensi dan meraih pencapaian terbaik. Gelandang Persebaya Surabaya, Toni Firmansyah, ikut menyampaikan harapannya untuk tim kesayangannya di usia yang hampir mencapai satu abad.

Toni Firmansyah bangga membela Persebaya Surabaya. Instagram/@officialpersebaya)

1. Persebaya Surabaya Salah Satu Klub Bersejarah di Indonesia

Pemain asli Surabaya, Jawa Timur, itu ingin klub kebanggaannya terus berkembang dan mampu memenuhi target yang sudah ditentukan. Bagi Toni Firmansyah, perjalanan panjang Persebaya Surabaya menjadi bukti klub tersebut memiliki tempat penting di sepakbola Indonesia. Ia berharap semangat untuk terus maju tetap terjaga menghadapi musim-musim berikutnya.

"Menurut saya di anniversary ke-99 tahun ini semoga Persebaya ke depannya lebih maju dan semoga kita mencapai target-target mendapatkan hasil terbaik," kata Toni Firmansyah, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (ILeague), Jumat (19/6/2026).

Toni Firmansyah menilai usia ke-99 tahun menjadi momentum penting bagi Persebaya Surabaya untuk memperkuat identitas sebagai salah satu klub besar Tanah Air. Karena itu,dia ingin memberikan kontribusi maksimal setiap kali dipercaya tampil.

2. Target Pribadi Toni Firmansyah

Selain membawa harapan untuk klub, Toni Firmansyah juga memiliki target pribadi dalam perjalanan kariernya bersama Persebaya Surabaya. Ia bertekad terus bekerja keras agar bisa mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih.