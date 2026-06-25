Bernardo Tavares Ungkap Alasan Persebaya Surabaya Datangkan Yusuf Meilana

SURABAYA – Langkah agresif bursa transfer langsung ditunjukkan oleh raksasa sepak bola Jawa Timur, Persebaya Surabaya dalam membangun kekuatan baru menyongsong ketatnya kompetisi Super League 2026-2027. Keputusan manajemen untuk mendatangkan pemain multifungsi dinilai sebagai solusi tepat untuk memperkuat kedalaman skuad dari segala potensi krisis di tengah musim nanti, karena itulah nama Yusuf Meilana pun didatangkan.

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyambut baik kehadiran bek serba bisa Yusuf Meilana sebagai persiapan Super League 2026-2027. Menurutnya, pemain tersebut didatangkan berdasarkan kebutuhan tim.

Yusuf didatangkan dari Persik Kediri. Pemain berusia 28 tahun tersebut sepakat menandatangani kontrak berdurasi satu musim.

1. Karakter Versatile

Bernardo Tavares, menjelaskan Bperekrutan Yusuf dilakukan berdasarkan kebutuhan tim. Menurutnya, Bajol Ijo membutuhkan pemain yang memiliki karakter versatile dan mampu mengisi beberapa posisi sekaligus.

Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

"Kami membutuhkan pemain dengan karakter seperti Yusuf. Musim lalu kami beberapa kali mengalami kesulitan karena harus melakukan adaptasi pemain di posisi tertentu," ujar Tavares dilansir dari laman Persebaya, Kamis (25/6/2026).

"Itu akibat cedera, akumulasi kartu, atau performa yang tidak maksimal," tambahnya.