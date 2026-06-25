Arlyansyah Abdulmanan Antusias Shin Tae-yong Dikontrak Persija Jakarta untuk 3 Tahun

Arlyansyah Abdulmanan menyambut baik keputusan Persija Jakarta memberi kontrak tiga tahun kepada Shin Tae-yong (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Arlyansyah Abdulmanan menyambut baik keputusan Persija Jakarta memberi kontrak tiga tahun kepada Shin Tae-yong. Ia yakin sang pelatih dapat membantu perkembangannya sebagai pesepakbola.

Shin didapuk jadi pelatih anyar Persija usai klub memutus kontrak Mauricio Souza. Pria asal Korea Selatan itu diikat dengan kontrak selama tiga tahun oleh Macan Kemayoran.

1. Sarat Pengalaman

Arly –sapaan akrabnya- mengakui Shin adalah sosok pelatih yang punya kualitas dan sarat dengan pengalaman. Jadi, ia sangat senang Persija mendapatkan sentuhan pelatih tersebut.

"Positif buat saya. Jadi saya bakal semangat lagi latihan dan supaya bisa menjadi starting di skuadnya dia," kata Arly, dikutip Kamis (24/6/2026).