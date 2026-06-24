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Gandeng Apparel Baru, Jersey Anyar Persija Jakarta Dirilis 29 Agustus!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |01:24 WIB
Gandeng Apparel Baru, Jersey Anyar Persija Jakarta Dirilis 29 Agustus!
Persija Jakarta akan merilis jersey baru pada 29 Agustus 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA – Persija Jakarta resmi menggandeng Adidas sebagai penyedia apparel mulai Super League 2026-2027. Jersey anyar yang akan dipakai musim depan dijadwalkan rilis pada 29 Agustus.

Pengumuman kerja sama dilangsungkan di Adidas Brand Center, Jakarta, Senin 22 Juni 2026. Kolaborasi ini akan membuat Persija mengenakan Adidas selama beberapa tahun ke depan.

1. Berdampak Positif

Persija Jakarta resmi jadikan Adidas sebagai apparel untuk musim 2026-2027. (Foto: Media Persija)

Produk mulai dari jersey pemain hingga koleksi fan jersey akan disediakan Adidas untuk Persija. Senior Manager Brand Activation Adidas Indonesia, Cinita Dewi Mayakatri, berharap kerja sama ini berdampak positif untuk perkembangan sepakbola Tanah Air.

“Kemitraan dengan Persija menandai babak baru dalam komitmen Adidas untuk terus mendukung perkembangan sepakbola Indonesia," tutur Cinita kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, dikutip Rabu (24/6/2026).

Cinita menambahkan, kolaborasi ini akan mengedepankan inovasi dan pengalaman Adidas di kancah sepakbola dunia. Dia meyakini, kerja sama ini mendukung perkembangan dunia bal-balan Indonesia.

"Kami optimistis kolaborasi ini akan menghadirkan kontribusi nyata, tidak hanya dalam meningkatkan performa tim di lapangan, tetapi juga dalam menginspirasi generasi pecinta sepak bola Indonesia," ujar Cinita.

Peresmian kerja sama ini hanya sebuah permulaan. Adidas dan Persija akan berkolaborasi selama lima tahun. Namun untuk saat ini, jersey 2026-2027 untuk pemain masih dalam tahap pembuatan.

"Direncanakan (rilis jersey) tanggal 29 Agustus. Itu rencananya apabila tidak ada perubahan," ungkap Cinita.

 

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