Tak Mau Kecewakan The Jakmania, Shin Tae-yong Janji Persija Jakarta Tampilkan Daya Juang Tinggi

Shin Tae-yong tidak mau Persija Jakarta membuat The Jakmania kecewa (Foto: I.League)

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, tidak mau mengecewakan The Jakmania. Karena itu, ia berjanji Macan Kemayoran akan tampil dengan determinasi tinggi.

Persija memang ditargetkan juara dalam kompetisi kasta teratas di tanah air musim depan. Untuk itu, mereka mengontrak Shin dengan durasi tiga musim.

1. Ekspektasi Tinggi

Shin menyadari ekspektasi The Jakmania memang sangat tinggi. Ia mengatakan tidak bisa menjanjikan setiap laga dapat meraih kemenangan, tetapi Persija akan tampil dengan daya juang maksimal.

“Saya tidak bisa menjamin kemenangan di setiap pertandingan, tapi saya berjanji fans tidak akan kecewa,” kata Shin, dilansir dari laman resmi Persija, Senin (22/6/2026).

“Menang atau kalah itu biasa, tapi kami akan bertanding dengan mentalitas pejuang dan daya juang tinggi. Tolong percaya pada pemain kami dan terus dukung kami," tambah pria asal Korea Selatan itu.

Shin tidak menuntut Jakmania untuk terus mengapresiasinya sepanjang musim. Baginya, lebih baik membuat Persija solid dan siap bersaing dalam Super League 2026-2027.