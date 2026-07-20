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Persija Mundurkan Jadwal TC di Thailand, Tim Utama Siap Tampil di Piala Presiden 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |21:07 WIB
Persija Mundurkan Jadwal TC di Thailand, Tim Utama Siap Tampil di Piala Presiden 2026
Persija Mundurkan Jadwal TC di Thailand, Tim Utama Siap Tampil di Piala Presiden 2026 (Dok Persija)
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JAKARTA Persija Jakarta menyesuaikan agenda pemusatan latihan (TC) pramusim yang semula dijadwalkan berlangsung di Thailand mulai akhir Juli menjadi 10 Agustus 2026. Dengan perubahan itu, tim utama Macan Kemayoran -julukan Persija- kini dipastikan akan mengikuti gelaran Piala Presiden 2026.

1. Jadwal TC di Thailand Mundur

Sebelumnya, pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong mengungkapkan pemusatan latihan di Thailand akan berlangsung pada 27 Juli - 16 Agustus 2026. Di sana, skuad Macan Kemayoran akan melakoni empat laga uji coba.

Selain itu, Shin Tae-yong mengungkapkan Persija akan menurunkan tim muda di ajang Piala Presiden 2026. Namun sekarang, manajemen Persija telah melakukan perubahan untuk menyesuaikan jadwal tim.

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Keputusan tersebut diambil setelah manajemen dan tim pelatih mengevaluasi kebutuhan tim menjelang bergulirnya musim 2026-2027. Salah satu pertimbangan utama adalah memastikan seluruh pemain sudah berkumpul di Jakarta dalam kondisi lengkap sebelum menjalani program latihan di luar negeri.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Persija menilai kebersamaan seluruh anggota skuad di Jakarta menjadi langkah penting untuk mempercepat proses adaptasi. Tim pelatih juga ingin membangun kekompakan sejak awal sebelum memasuki fase akhir persiapan di Thailand.

Kemudian, perubahan jadwal memberikan kesempatan bagi tim pelatih untuk memantau perkembangan seluruh pemain secara menyeluruh. Proses tersebut juga mencakup integrasi para pemain baru ke dalam skema permainan yang sedang disiapkan.

Dengan penyesuaian tersebut, Persija dipastikan akan tampil menggunakan tim utama pada ajang Piala Presiden yang digelar di Bandung da Surabaya pada 25 Juli - 6 Agustus 2026. Turnamen pramusim itu akan dimanfaatkan sebagai bagian dari program persiapan sekaligus mengukur kesiapan tim sebelum menjalani TC di Thailand.

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