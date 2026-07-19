Bahagianya Stjepan Loncar Gabung Persija Jakarta, Targetkan Juara Super League 2026-2027!

JAKARTA - Persija Jakarta berhasil mendatangkan gelandang asal Bosnia-Herzegovina, Stjepan Loncar, untuk menghadapi Super League 2026-2027. Loncar mengaku sangat senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

1. Loncar Targetkan Juara

Persija Jakarta mendatangkan Loncar dari klub kasta tertinggi Kroasia, NK Istra 1961. Pemain berusia 29 tahun itu memasang target dapat menjuarai Super League 2026-2027.

“Saya merasa sangat bahagia dan bangga bisa bergabung di sini. Saya sudah tidak sabar untuk mulai berlatih bersama rekan-rekan setim. Saya datang ke Persija untuk membantu klub ini dan berharap kami dapat menjuarai Liga Indonesia,” tutur Stjepan, dalam keterangan resmi Persija, Minggu (19/7/2026).

Stjepan lahir di Mostar pada 10 November 1996. Ia meretas jalan sepak bola profesionalnya bersama klub NK Siroki Brijeg.



Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

Setelah itu, ia melanglang buana ke sejumlah klub mapan Eropa seperti HNK Rijeka, Ferencvárosi TC, KV Kortrijk, FC Astana, hingga raksasa Polandia Lech Poznań.

Sebelum memutuskan hijrah ke ibu kota Indonesia, Stjepan tampil impresif pada musim 2025-2026 dengan membukukan 33 penampilan, tiga gol, serta enam assist di Liga Kroasia.

Ia juga telah mengoleksi 11 caps bersama Tim Nasional senior Bosnia dan Herzegovina sejak melakoni debutnya pada tahun 2018.

Selain itu, Loncar pernah mencicipi atmosfer UEFA Champions League, UEFA Europa League, hingga UEFA Europa Conference League. Ia bahkan sukses menyabet dua trofi juara Liga Hungaria saat berseragam Ferencvárosi TC.