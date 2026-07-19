Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement

HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bahagianya Stjepan Loncar Gabung Persija Jakarta, Targetkan Juara Super League 2026-2027!

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |11:02 WIB
Bahagianya Stjepan Loncar Gabung Persija Jakarta, Targetkan Juara Super League 2026-2027!
Bahagianya Stjepan Loncar Gabung Persija Jakarta, Targetkan Juara Super League 2026-2027! (Dok Persija)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta berhasil mendatangkan gelandang asal Bosnia-Herzegovina, Stjepan Loncar, untuk menghadapi Super League 2026-2027. Loncar mengaku sangat senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut. 

1. Loncar Targetkan Juara

Persija Jakarta mendatangkan Loncar dari klub kasta tertinggi Kroasia, NK Istra 1961. Pemain berusia 29 tahun itu memasang target dapat menjuarai Super League 2026-2027. 

“Saya merasa sangat bahagia dan bangga bisa bergabung di sini. Saya sudah tidak sabar untuk mulai berlatih bersama rekan-rekan setim. Saya datang ke Persija untuk membantu klub ini dan berharap kami dapat menjuarai Liga Indonesia,” tutur Stjepan, dalam keterangan resmi Persija, Minggu (19/7/2026).

Stjepan lahir di Mostar pada 10 November 1996. Ia meretas jalan sepak bola profesionalnya bersama klub NK Siroki Brijeg. 
 

Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)
Stjepan Loncar resmi gabung Persija Jakarta. (Foto: Media Persija)

Setelah itu, ia melanglang buana ke sejumlah klub mapan Eropa seperti HNK Rijeka, Ferencvárosi TC, KV Kortrijk, FC Astana, hingga raksasa Polandia Lech Poznań.

Sebelum memutuskan hijrah ke ibu kota Indonesia, Stjepan tampil impresif pada musim 2025-2026 dengan membukukan 33 penampilan, tiga gol, serta enam assist di Liga Kroasia. 

Ia juga telah mengoleksi 11 caps bersama Tim Nasional senior Bosnia dan Herzegovina sejak melakoni debutnya pada tahun 2018.

Selain itu, Loncar pernah mencicipi atmosfer UEFA Champions League, UEFA Europa League, hingga UEFA Europa Conference League. Ia bahkan sukses menyabet dua trofi juara Liga Hungaria saat berseragam Ferencvárosi TC.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/49/3230329/shin_tae_yong_pimpin_latihan_persija-wfJP_large.jpg
Pimpin Latihan Perdana Persija, Shin Tae-yong Janji Persiapkan Tim Sebaik Mungkin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/49/3229830/kehadiran_shin_tae_yong_di_kursi_pelatih_persija_jakarta_memunculkan_harapan_tinggi_di_benak_gustavo_almeida-UQcR_large.jpg
Persija Jakarta Dilatih Shin Tae-yong, Gustavo Almeida Punya Ekspektasi Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/49/3229433/denis_kolinger-PIXp_large.JPG
Profil Denis Kolinger, Bek Baru Persija Jakarta yang Pernah Bela Timnas Kroasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/10/49/3229411/denis_kolinger-bKNH_large.JPG
Kata-Kata Denis Kolinger Usai Resmi Gabung Persija, Siap Bawa Macan Kemayoran Raih Target
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/19/11/1729865/mbappe-lewati-messi-jadi-pemain-tersubur-sepanjang-piala-dunia-ini-komentarnya-nsq.webp
Mbappe Lewati Messi Jadi Pemain Tersubur Sepanjang Piala Dunia, Ini Komentarnya
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/07/06/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman.jpg
John Herdman Bongkar Progres Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026, Seleksi 50 Pemain Makin Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement