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Kata-Kata Denis Kolinger Usai Resmi Gabung Persija, Siap Bawa Macan Kemayoran Raih Target

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |20:45 WIB
Kata-Kata Denis Kolinger Usai Resmi Gabung Persija, Siap Bawa Macan Kemayoran Raih Target
Kata-Kata Denis Kolinger Usai Resmi Gabung Persija, Siap Bawa Macan Kemayoran Raih Target (Dok Persija)
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JAKARTA - Persija Jakarta resmi merekrut bek jangkung asal Kroasia, Denis Kolinger. Bek setinggi 199 sentimeter ini mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut. 

1. Senang Gabung Persija

Kolinger pun menyambut antusias tantangan barunya bersama Persija. Bagi pemain asal Kroasia itu, bergabung dengan Macan Kemayoran menjadi pengalaman baru dalam perjalanan karier profesionalnya.

“Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persija. Selama ini saya menghabiskan karier di Kroasia, Denmark, dan Rumania, sehingga saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk merasakan tantangan baru dan mengenal budaya sepak bola yang berbeda," kata Kolinger, Jumat (10/7/2026). 

Ia bertekad untuk membawa Persija Jakarta meraih target maksimal pada Super League 2026-2027. Ia pun sudah tak sabar untuk bermain di depan dukungan suporter. 

Denis Kolinger (Dok Persija)
Denis Kolinger (Dok Persija)

"Saya datang dengan motivasi besar untuk membantu Persija meraih target musim ini dan saya sudah tidak sabar bermain di hadapan Jakmania,” kata Kolinger.

Dengan kehadiran Kolinger, Persija memiliki tambahan opsi penting di lini belakang. Pengalaman Eropa, postur ideal sebagai bek tengah, serta karakter kepemimpinannya diharapkan dapat membantu Macan Kemayoran tampil lebih solid dalam menghadapi Super League 2026/2027.

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyambut positif kedatangan pemain berusia 32 tahun tersebut. Ia menilai kehadiran Kolinger dapat memberi dampak penting bagi struktur pertahanan tim.

 

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