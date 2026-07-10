Persija Jakarta Resmi Rekrut Denis Kolinger, Bek Jangkung yang Pernah Membela Timnas Kroasia

Persija Jakarta Resmi Rekrut Denis Kolinger, Bek Jangkung yang Pernah Membela Timnas Kroasia (Dok Persija Jakarta)

JAKARTA - Persija Jakarta resmi mendatangkan bek tengah asal Kroasia, Denis Kolinger. Bek dengan tinggi badan 199 sentimeter tersebut dikontrak selama 2 musim.

1. Persija Resmi Rekrut Denis Kolinger

Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyambut positif kedatangan pemain berusia 32 tahun tersebut. Ia menilai kehadiran Kolinger dapat memberi dampak penting bagi struktur pertahanan tim.

“Kehadiran Denis Kolinger kami yakini akan menambah kekuatan dan pengalaman di lini pertahanan Persija. Ia memiliki karakter sebagai pemain yang tangguh, disiplin, dan berjiwa pemimpin. Kualitas yang sangat dibutuhkan dalam membangun tim yang kompetitif," kata Prapanca, Jumat (10/7/2026).

Prapanca berharap Kolinger dapat memberikan kontribusi maksimal bagi klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

"Dengan pengalaman yang ia miliki, kami berharap Denis dapat memberikan rasa aman di jantung pertahanan, dengan kontribusi positifnya untuk Persija pada musim ini,” ujar Prapanca.

Diketahui, Kolinger menghabiskan karier profesionalnya di Eropa. Ia pernah membela sejumlah klub di Kroasia, seperti NK Zagreb dan NK Lokomotiva Zagreb.

Kolinger juga pernah merasakan atmosfer Danish Superliga bersama Vejle BK dan memperkuat CFR Cluj di Rumania. Ia juga pernah tampil di kompetisi antarklub UEFA.