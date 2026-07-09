Persija Jakarta Dikabarkan Ajukan Tawaran Fantastis untuk Bek Serbia yang Pernah Main di Liga Champions

Persija Jakarta Dikabarkan Ajukan Tawaran Fantastis untuk Bek Serbia yang Pernah Main di Liga Champions (Dok legia.net)

JAKARTA - Persija Jakarta kembali dikaitkan dengan pemain berpengalaman asal Eropa pada bursa transfer Super League 2026-2027. Menurut laporan terbaru, Macan Kemayoran -julukan Persija- disebut mengajukan penawaran bernilai besar kepada bek asal Serbia, Radovan Pankov.

1. Persija Tawar Radovan Pankov

Kabar tersebut diungkap media Polandia, Legianet, yang mengulas masa depan Pankov setelah kontraknya bersama Legia Warsawa berakhir pada 1 Juli 2026. Status bebas transfer membuat bek berusia 30 tahun itu menjadi salah satu nama yang ramai diburu sejumlah klub.

Persija disebut menjadi salah satu peminat serius yang ingin mendatangkan pemain kelahiran Novi Sad, Serbia, tersebut. Selain klub ibu kota Indonesia itu, Pankov dikabarkan masuk dalam radar Pogon Szczecin yang berlaga di kasta tertinggi Liga Polandia.

Dalam laporannya, Legianet menyebut Pogon Szczecin telah mengajukan proposal kontrak kepada Pankov. Namun, tawaran tersebut dikabarkan kalah bersaing dengan proposal yang diberikan Persija Jakarta.

“Radovan Pankov pekan lalu menerima tawaran serius dari Pogon Szczecin, tetapi memilih untuk menolaknya. Meski klub tersebut menawarkan kontrak yang cukup menarik, mereka tidak mampu bersaing dengan tawaran bernilai fantastis yang diajukan Persija Jakarta,” tulis Legianet dalam laporannya, dikutip pada Kamis (9/7/2026).

Sebelumnya, Legia Warsawa disebut ingin mempertahankan jasa Pankov setelah kontraknya habis. Bek berpostur 185 sentimeter itu merupakan salah satu pemain penting dengan catatan satu gol dan satu assist dari 26 penampilan di semua kompetisi musim lalu, termasuk Liga Konferensi Eropa.

Tak hanya itu, Pankov sempat dikaitkan dengan klub dari Korea Selatan. Akan tetapi, laporan media Polandia menyebut pemain berusia 30 tahun tersebut lebih tertarik menerima tawaran yang datang dari Persija Jakarta.