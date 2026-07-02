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Mantan Klub Umumkan Denis Kolinger Gabung Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |18:14 WIB
Mantan Klub Umumkan Denis Kolinger Gabung Persija Jakarta
Denis Kolinger disebut sang mantan klub akan bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Instagram/@nklokomotiva)
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PERSIJA Jakarta dipastikan merekrut Denis Kolinger. Yang menarik, kabar itu justru dibocorkan mantan klub sang pemain yakni NK Lokomotiva Zagreb.

Sebelumnya, nama Kolinger memang santer dikaitkan dengan Persija Jakarta. Bahkan, jurnalis Italia Lorenzo Lepore sempat melaporkan pemain berpostur 199 sentimeter tersebut telah menyepakati kontrak berdurasi dua musim.

1. Pengumuman dari NK Lokomotiva

Persija Dikabarkan Rekrut Mantan Bek Timnas Kroasia, Tingginya Nyaris 2 Meter

Kabar itu kini mendapat konfirmasi langsung dari klub asal Kolinger, NK Lokomotiva Zagreb. Klub asal Kroasia tersebut mengumumkan perpisahan dengan sang kapten melalui akun media sosial resminya.

“Denis Kolinger telah mengakhiri perjalanannya bersama Lokomotiva dan akan melanjutkan kariernya bersama klub Indonesia, Persija Jakarta,” tulis NK Lokomotiva Zagreb dalam akun Instagram resminya (@nklokomotiva), Kamis (2/7/2026). 

Klub berjuluk Lokosi itu juga memberikan apresiasi atas dedikasi Kolinger selama memperkuat tim. Mereka menyebut bek berusia 32 tahun tersebut sebagai sosok pemimpin yang memiliki peran penting di dalam maupun luar lapangan.

“Sejak 2016, mulai dari kompetisi domestik hingga pertandingan di level Eropa, Denis menjadi pemimpin kami, pilar di ruang ganti, sekaligus kapten yang selalu memberikan seluruh kemampuan terbaiknya demi seragam biru-putih,” sambung pernyataan tersebut.

NK Lokomotiva Zagreb turut mendoakan Kolinger agar sukses menjalani petualangan barunya di Indonesia. Klub tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi yang diberikan selama membela tim.

“Denis, terima kasih atas setiap tekel, duel udara, dan kepemimpinan yang telah kamu tunjukkan. Kami mendoakanmu selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam tantangan barumu bersama Persija Jakarta!” tulis NK Lokomotiva Zagreb.

Kolinger merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di NK Lokomotiva Zagreb. Meski sempat memperkuat klub lain, ia kembali bergabung pada 2024 dan dipercaya sebagai kapten.

 

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