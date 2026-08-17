Pindah Lokasi TC ke Bangkok, Shin Tae-yong Matangkan Taktik Persija Jakarta

Persija Jakarta pindah lokasi pemusatan latihan (TC) di Thailand dari Hua Hin ke Bangkok (Foto: Instagram/@persija)

BANGKOK – Persija Jakarta pindah lokasi pemusatan latihan (TC) di Thailand dari Hua Hin ke Bangkok. Pelatih Shin Tae-yong pun akan memberikan menu yang berbeda kepada anak asuhnya.

Seperti diketahui, Persija langsung bertolak ke Thailand untuk menggelar TC di luar negeri usai berlaga pada Piala Presiden 2026. Mereka berguru ke Hua Hin sejak Rabu 12 Agustus.

Di kota tersebut, Shin menggenjot fisik anak asuhnya. Mereka bahkan diberikan menu latihan dua kali sehari yakni pagi dan sore hari untuk mencapai level kebugaran yang diinginkan.

1. Pindah ke Bangkok

Setelah lima hari di Hua Hin, Shin memboyong skuad Persija ke Ibu Kota Bangkok. Menu berbeda akan disajikan untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan di sana.

Shin memastikan, ketika sampai di Bangkok, menu latihan fisik sudah selesai. Fokus akan diarahkan pada pematangan taktik dan strategi bermain yang diinginkan, jelang Super League 2026-2027.

“Saat pindah ke Bangkok, program latihan fisik dalam training camp ini sudah selesai. Selanjutnya, kami akan berfokus pada penyesuaian kondisi dan latihan tim,” kata Shin, dinukil dari laman resmi klub, Senin (17/8/2026).