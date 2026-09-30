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Suporter Rindu Shin Tae-yong Latih Timnas Indonesia, Ketum The Jakmania Ingatkan soal Kontrak di Persija

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |08:08 WIB
Suporter Rindu Shin Tae-yong Latih Timnas Indonesia, Ketum The Jakmania Ingatkan soal Kontrak di Persija
Suporter Rindu Shin Tae-yong Latih Timnas Indonesia, Ketum The Jakmania Ingatkan soal Kontrak di Persija (Ilustrasi/Dok Persija)
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JAKARTA - Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Aditya Putra, merespons kerinduan Suporter Timnas Indonesia terhadap Shin Tae-yong. Pelatih yang kini melatih Persija Jakarta itu pernah menangani Timnas Indonesia. 

Kerinduan suporter ditandai dengan terdengarnya teriakan nama Shin Tae-yong usai Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Malaysia. Laga tersebut dalam fase Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (28/9/2026).

Adit mengatakan ada banyak perspektif yang bisa dilihat soal keinginan suporter Timnas Indonesia yang ingin Shin Tae-yong kembali. Namun, dia menekankan kontrak Persija dan Shin Tae-yong wajib dihormati. 

“Kalau STY balik ke Timnas, opsinya kan ada dua. Pertama, STY double job Persija dan Timnas. Kalau kondisi itu perlu dilihat lagi kontraknya, apakah dimungkinkan atau ada batasan tertentu," kata Aditya dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Shin Tae-yong pimpin sesi latihan Persija Jakarta TC di Thailand. (Foto: Instagram/persija)
Shin Tae-yong pimpin sesi latihan Persija Jakarta TC di Thailand. (Foto: Instagram/persija)

"Kedua, kalau Persija dan STY mengakhiri kontraknya karena STY mau latih Timnas, siapa yang bertanggung jawab memproses pengakhirannya," ucapnya.

Aditya menilai Shin Tae-yong adalah sosok pelatih profesional dengan kontrak kerjanya. Karena itu, ia menilai Shin Tae-yong akan tetap bersama Persija.

"Logikanya STY pasti profesional dan ga serta-merta mau meninggalkan Persija karena ada permintaan dari netizen," kata Adit.

"Semua perlu jeli dalam melihat situasi. Yang pasti semua terikat kontrak dan kontrak harus dihormati. Semoga semua pihak harus cerdas dalam menilai situasi yang ada," lanjutnya.

 

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