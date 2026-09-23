4 Anak Asuh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia yang Direkrut Persija Jakarta Musim Ini, Nomor 1 Marselino Ferdinan!

Berikut empat anak asuh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia yang direkrut Persija Jakarta musim ini (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

BERIKUT empat anak asuh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia yang direkrut Persija Jakarta musim ini. Terbaru, ada nama Marselino Ferdinan!

Persija resmi mendatangkan Shin sebagai pelatih di awal musim Super League 2026-2027. Pria asal Korea Selatan itu dibebani dengan target menjadi juara dalam tiga tahun masa kontrak.

Sejak kedatangan Shin, Persija disebut-sebut akan beraroma Timnas Indonesia. Benar saja, sejumlah mantan anak asuhnya didatangkan musim ini. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4 Anak Asuh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia yang Direkrut Persija Jakarta Musim Ini

1. Marselino Ferdinan

Marselino Ferdinan resmi gabung Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

Pemain satu ini bergabung paling terakhir tepatnya Rabu (23/9/2026). Marselino didatangkan setelah kontraknya habis di Oxford United pada 30 Juni silam.

Kabar bergabungnya eks Persebaya Surabaya ini sempat surut karena harus menjalani perawatan cedera. Tapi, Persija mengumumkan Marselino tepat di hari penutupan bursa transfer!

2. Pratama Arhan

Pratama Arhan resmi bergabung dengan Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)

Pemain satu ini paling duluan bergabung ke Persija. Kabar kedatangan Arhan diperkuat dengan unggahan perpisahan dari Bangkok United, klub yang dibelanya dalam 1,5 tahun terakhir.

Di Persija, pemain asal Blora ini reuni dengan Shin, seperti halnya Marselino. Arhan juga menambah opsi bagi sang pelatih terutama di sisi kiri yang sudah padat dengan Dony Tri Pamungkas dan Shayne Pattynama.