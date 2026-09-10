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Ivan Mamut Ungkap Peran Besar Marko Simic di Balik Kepindahannya ke Persija Jakarta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |16:45 WIB
Ivan Mamut Ungkap Peran Besar Marko Simic di Balik Kepindahannya ke Persija Jakarta
Ivan Mamut Ungkap Peran Besar Marko Simic di Balik Kepindahannya ke Persija Jakarta (Dok Persija)
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JAKARTA - Striker baru Persija Jakarta, Ivan Mamut, mengungkapkan ada peran Marko Simic sehingga dirinya bergabung dengan klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut. 

1. Mamut Ungkap Peran Simic

Ia mengaku telah membahas soal Persija Jakarta dengan Marko Simic. Ia pun merasa sangat terbantu oleh Marco Simic. 

"Saya mendengar banyak hal baik tentang Persija. Saya juga banyak berbicara dengan Marko Simic. Dia sangat membantu saya, dan karena dialah saya ada di sini sekarang,” tutur Ivan, dalam keterangan pers Persija, Kamis (10/9/2026).

Pemain kelahiran Kroasia, 30 April 1997 menilai, musim 2026-2027 bakal berjalan dengan baik. Karena itu, setiap pertandingan harus dijalani semaksimal mungkin. 

Striker Persija Jakarta Ivan Mamut (Dok Persija)
Striker Persija Jakarta Ivan Mamut (Dok Persija)

“Saya bisa merasakan bahwa musim yang baik sedang menanti kami. Jadi, kami hanya harus bermain 100 persen di setiap pertandingan. Ini tidak akan mudah karena ada banyak tim bagus di liga, tetapi kami akan berjuang untuk berada di posisi teratas klasemen,” katanya melanjutkan.

Ivan juga menyampaikan pesan kepada para pendukung Persija, the Jakmania. 

“Saya sangat bersemangat di lapangan dan saya akan memberikan lebih dari 100 persen di setiap pertandingan,” ucapnya. 

Striker berusia 29 tahun itu dikontrak Persija Jakarta selama 2 tahun. Kehadirannya menambah opsi di lini serang Persija Jakarta. 

 

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