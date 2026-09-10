Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Profil Ivan Mamut, Striker Baru Persija yang Malang Melintang di Eropa dan Malaysia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |19:12 WIB
Profil Ivan Mamut, Striker Baru Persija yang Malang Melintang di Eropa dan Malaysia
Profil Ivan Mamut, Striker Baru Persija yang Malang Melintang di Eropa dan Malaysia (Dok Persija)
A
A
A

JAKARTA - Profil striker baru Persija Jakarta, Ivan Mamut, menarik diulas. Striker asal Kroasia berusia 29 tahun itu telah malang melintang di berbagai liga Eropa hingga Malaysia. 

1. Profil Ivan Mamut

Ivan Mamut memulai karier profesionalnya bersama Inter Zapresic pada 2016 hingga 2021. Dalam periode tersebut, pemain kelahiran 30 April 1997 itu sempat menjalani masa peminjaman ke NK Sesvete pada 2017-2018. 

Ia kemudian untuk pertama kalinya meninggalkan Kroasia untuk berseragam klub Rumania, CS U Craiova (2020-2021). Tak sekadar berstatus pinjaman, Ivan kemudian menjadi pemain CS U Craiova secara permanen pada 2021. 

Setelah itu, Ivan Mamut melanjutkan kariernya di Rumania bersama FCSB (2021–2022). 

Striker Persija Jakarta Ivan Mamut (Dok Persija)
Striker Persija Jakarta Ivan Mamut (Dok Persija)

Pada 2023 hingga 2025, ia melanjutkan perjalanan kariernya ke Malaysia untuk memperkuat Terengganu FC.

Usai petualangannya di Malaysia, ia kembali ke Kroasia pada 2025 untuk membela NK Varazdin. Pada musim terakhirnya, 2025-2026, ia tampil produktif dengan mencetak 11 gol. Sembilan gol di antaranya lahir di SuperSport HNL dan  dua lainnya tercipta di Hrvatski nogometni kup. Ia juga mencetak dua gol pada UECL Qualifiers.

Kini, Ivan siap membuka lembaran baru bersama Persija. Antusiasmenya begitu besar untuk berjuang dan memberikan pengorbanan terbaik bagi Macan Kemayoran.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/49/3241296/striker_persija_jakarta_ivan_mamut-hbom_large.JPG
Ivan Mamut Ungkap Peran Besar Marko Simic di Balik Kepindahannya ke Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/49/3241289/striker_persija_jakarta_ivan_mamut-Ydtl_large.JPG
Persija Jakarta Resmi Datangkan Striker asal Kroasia Ivan Mamut 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/49/3239031/alexander_jeremejhff-JXuK_large.jpg
Persija Bantai Brisbane Roar 4-0, Alexander Jeremejeff Brace
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/49/3239015/persija_luncurkan_jersey_2026_2027-oIGQ_large.jpg
Persija Jakarta Luncurkan Jersey Baru untuk Super League 2026-2027
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/09/10/11/1748199/hasil-liga-champions-barcelona-hancurkan-feyenoord-51-yamal-dan-raphinha-moncer-ghc.webp
Hasil Liga Champions: Barcelona Hancurkan Feyenoord 5-1, Yamal dan Raphinha Moncer
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_foto.jpg
PSSI Beri Kebebasan Nova Arianto Bawa Misi Besar Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia 2027
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement