Profil Ivan Mamut, Striker Baru Persija yang Malang Melintang di Eropa dan Malaysia

Profil Ivan Mamut, Striker Baru Persija yang Malang Melintang di Eropa dan Malaysia (Dok Persija)

JAKARTA - Profil striker baru Persija Jakarta, Ivan Mamut, menarik diulas. Striker asal Kroasia berusia 29 tahun itu telah malang melintang di berbagai liga Eropa hingga Malaysia.

1. Profil Ivan Mamut

Ivan Mamut memulai karier profesionalnya bersama Inter Zapresic pada 2016 hingga 2021. Dalam periode tersebut, pemain kelahiran 30 April 1997 itu sempat menjalani masa peminjaman ke NK Sesvete pada 2017-2018.

Ia kemudian untuk pertama kalinya meninggalkan Kroasia untuk berseragam klub Rumania, CS U Craiova (2020-2021). Tak sekadar berstatus pinjaman, Ivan kemudian menjadi pemain CS U Craiova secara permanen pada 2021.

Setelah itu, Ivan Mamut melanjutkan kariernya di Rumania bersama FCSB (2021–2022).

Striker Persija Jakarta Ivan Mamut (Dok Persija)

Pada 2023 hingga 2025, ia melanjutkan perjalanan kariernya ke Malaysia untuk memperkuat Terengganu FC.

Usai petualangannya di Malaysia, ia kembali ke Kroasia pada 2025 untuk membela NK Varazdin. Pada musim terakhirnya, 2025-2026, ia tampil produktif dengan mencetak 11 gol. Sembilan gol di antaranya lahir di SuperSport HNL dan dua lainnya tercipta di Hrvatski nogometni kup. Ia juga mencetak dua gol pada UECL Qualifiers.

Kini, Ivan siap membuka lembaran baru bersama Persija. Antusiasmenya begitu besar untuk berjuang dan memberikan pengorbanan terbaik bagi Macan Kemayoran.