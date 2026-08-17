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Senang Dilatih Shin Tae-yong, Shayne Pattynama Sudah Kenal Pola Latihannya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |09:04 WIB
Senang Dilatih Shin Tae-yong, Shayne Pattynama Sudah Kenal Pola Latihannya
Shayne Pattynama Senang Dilatih Shin Tae-yong di Persija, Sebut Sudah Paham Polanya (Instagram/@s.pattynama)
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JAKARTA - Pemain Persija Jakarta Shayne Pattynama menyatakan tidak perlu beradaptasi dengan pelatih baru timnya Shin Tae-yong. Pasalnya, keduanya sempat bekerja sama di Timnas Indonesia, beberapa waktu lalu. 

1. Siap Kerja Keras

Biri tersebut baru bergabung dalam pemusatan latihan (TC) Persija di Thailand. Pasalnya, Pattynama membela Timnas Indonesia dalam Piala AFF 2026.

Shayne Pattynama mengatakan akan berusaha melahap program TC dengan sebaik mungkin. Hal tersebut tentunya agar dia dapat dipercaya menjadi skuad utama Persija dalam kompetisi nanti.

"Kami harus bekerja keras. Akan ada banyak sesi latihan dan kerja keras. Jadi, saya siap bekerja keras lagi untuk memahami sistem permainan," kata Pattynama dilansir dari laman Persija, Senin (17/8/2026).

Shayne Pattynama (Instagram/@s.pattynama)
Shayne Pattynama (Instagram/@s.pattynama)

Pemain berusia 29 tahun itu mengatakan sangat senang Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija dapat dilatih Shin Tae-yong. Shayne pun sudah terbiasa dengan pola latihan dari Shin Tae-yong.

"Tentu saja saya sudah mengenal pelatih dari sebelumnya. Tapi, kami punya rekan-rekan tim baru, jadi harus saling mengenal dan bersiap untuk musim baru,” kata Shayne.

 

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