6 Pemain Timnas Indonesia Baru Gabung TC Persija, STY Berikan Program Khusus

6 Pemain Timnas Indonesia Baru Gabung TC Persija, STY Berikan Program Khusus (Dok Persija)

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong memberikan latihan khusus untuk enam pemain yang baru gabung dalam pemusatan latihan (TC) di Thailand. Sebelumnya, enam pemain tersebut diberikan waktu berlibur usai membela Timnas Indonesia dalam Piala AFF 2026.

1. 6 Pemain Baru Gabung TC

Keennam pemain itu adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, dan Nadeo Argawinata. Keenam pemain itu sudah latihan bersama Persija, Sabtu (15/8/2026).

Shin Tae-yong mengatakan para pemain yang baru bergabung masih menjalani latihan terpisah. TC Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija- berlangsung sejak 10-23 Agustus 2026.

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"Para pemain yang baru bergabung setelah membela tim nasional. Kemungkinan akan mendapatkan program secara terpisah terlebih dahulu," kata Shin Tae-yong dalam keterangannya.

"Meskipun sudah mendapatkan waktu libur, kami tetap akan memberikan program latihan dasar terlebih dahulu sebelum mereka bergabung dalam latihan bersama tim,' ucapnya.

Pelatih asal Korea Selatan mengatakan enam pemain tersebut masih didera kelelahan usai Piala AFF dan perjalanan ke Thailand. Ia pun optimistis mereka bisa cepat pulih dan mengikuti ritme dalam TC.