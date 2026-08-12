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Shin Tae-yong Genjot Taktik dan Fisik Persija Jakarta selama TC di Thailand

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |19:27 WIB
Shin Tae-yong Genjot Taktik dan Fisik Persija Jakarta selama TC di Thailand
Shin Tae-yong menggenjot taktik dan fisik Persija Jakarta selama TC di Thailand (Foto: Persija Jakarta)
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HUA HIN – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, tak mau melewatkan kesempatan menggelar pemusatan latihan (TC) di Hua Hin, Thailand. Ia menggenjot taktik serta fisik para pemainnya hingga kembali ke Indonesia.

Persija telah tiba di Hua Hin, Thailand, Senin 10 Agustus 2026. Shin langsung memanfaatkan TC tersebut untuk meningkatkan kesiapan skuad Macan Kemayoran sebelum kompetisi resmi dimulai.

1. Fokus

Persija Jakarta TC di Thailand. (Foto: Instagram/persija)

Program latihan Persija difokuskan pada pembenahan taktik. Shin menilai timnya belum memiliki waktu yang cukup untuk mengasah aspek tersebut sebelum tampil di Piala Presiden 2026.

"Ya, kemarin dengan adanya turnamen Piala Presiden, kami tidak ada waktu untuk latihan taktik. Jadi training camp kami fokus ke taktik dasar dan fisik dasar pemain," kata Shin dalam keterangan resmi Persija, dikutip pada Rabu (12/8/2026).

Selain taktik, kondisi fisik pemain juga menjadi perhatian utama tim pelatih. Persija menerapkan pola latihan yang berbeda dibandingkan periode persiapan sebelum Piala Presiden 2026.

Selama berada di Thailand, Persija dijadwalkan menjalani latihan dua kali dalam sehari. Sesi pagi difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik, sedangkan latihan sore digunakan untuk mematangkan taktik permainan.

Shin juga mulai melakukan pemetaan kondisi fisik para pemain pada awal TC. Pengukuran massa otot dan massa lemak dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing pemain.

"Selesai mengukur massa otot pemain, massa fat pemain, jadi sudah tahu apa materi yang kami harus kasih kepada para pemain. Jadi akan berbeda-beda programnya setiap pemain," tutur pelatih asal Korea Selatan itu.

Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar bagi tim pelatih dalam menentukan program latihan. Shin ingin setiap pemain mendapatkan porsi latihan yang sesuai dengan kondisi fisik masing-masing.

 

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