Persija Bantah Shin Tae-yong Disanksi 10 Tahun oleh KFA

JAKARTA - Persija Jakarta telah mendapatkan informasi mengenai sanksi disiplin yang dijatuhkan Korea Football Association (KFA) kepada Shin Tae-yong. Sanksi tersebut hanya satu tahun, bukan 10 tahun seperti yang ramai tersebar.

Persija memastikan setiap informasi yang beredar diklarifikasi secara akurat demi menjaga profesionalisme klub dan kondusivitas seluruh elemen tim.



Berdasarkan hasil komunikasi dan verifikasi, Persija meluruskan dua poin utama terkait sanksi tersebut.



1. Sanksi disiplin yang dijatuhkan KFA kepada Shin Tae-yong berdurasi satu tahun.

2. Sanksi disiplin tersebut merupakan kewenangan KFA dan hanya berlaku dalam yurisdiksi sepak bola Korea Selatan. Sehingga tidak berpengaruh terhadap aktivitas Shin Tae-yong di luar Korea Selatan, termasuk di Persija.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)



Persija menegaskan, manajemen menghormati keputusan KFA.

Sementara itu, Persija tetap memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong untuk terus membentuk tim terbaiknya. Persija meyakini setiap tantangan dapat menjadi pembelajaran yang berharga untuk terus bertumbuh, baik secara pribadi maupun profesional.

Persija melihat Shin Tae-yong memiliki komitmen besar untuk tetap menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kejadian itu dipastikan tidak mengganggu aktivitas tim yang tengah bergerak untuk menjadi versi terbaik.