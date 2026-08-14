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Persija Jakarta Lanjutkan Kolaborasi Positif untuk Lebih Dekat dengan The Jakmania

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |19:08 WIB
Persija Jakarta Lanjutkan Kolaborasi Positif untuk Lebih Dekat dengan The Jakmania
Persija Jakarta Lanjutkan Kolaborasi Positif untuk Lebih Dekat dengan The Jakmania (Okezone/Cikal Bintang)
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JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta melanjutkan kolaborasi positif dengan Se'Indonesia. Kerjasama ini berlanjut agar Persija bisa hadir lebih dekat dengan The Jakmania -suporter Persija Jakarta.

1. Lanjutkan Kerjasama

Persija Jakarta melanjutkan kerjasama dengan Se'Indonesia yang sudah berlangsung sejak 2025-2026. Kolaborasi ini akan berlanjut untuk dua musim ke depan, tepatnya pada musim 2026-2027 dan 2027-2028.

Penandatanganan kerjasama berlangsung di Persija Gallery, Jakarta pada Jumat (14/8/2026). Acara tersebut dihadiri sejumlah petinggi dari kedua pihak seperti Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca dan CEO dan Co-Founder Se'Indonesia, Rinaldi Dharma Utama.

Bagi Persija Jakarta, keberlanjutan kerjasama ini sangat spesial. Mohamad Prapanca berharap, perpanjangan kerjasama ini bisa memberikan dampak positif untuk Macan Kemayoran -julukan Persija.

Persija Jakarta (Cikal Bintang)
Persija Jakarta (Cikal Bintang)

"Kami menyambut baik kepercayaan Se’Indonesia untuk kembali berjalan bersama Persija dalam dua tahun ke depan. Kami optimistis kolaborasi kami bisa memberikan efek positif yang lebih luas lagi bagi ekosistem Persija,” kata Prapanca dalam jumpa pers di Persija Gallery, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Perpanjangan kerjasama ini tidak hanya mendukung perjalanan tim di lapangan, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan berbagai pengalaman baru untuk para penggemar. Prapanca ingin kerjasama ini membawa Persija lebih dekat dengan The Jakmania.

 

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