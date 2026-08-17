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Shin Tae-yong Ucapkan Selamat HUT Ke-81 RI: Terus Jaga Persatuan

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |12:02 WIB
Shin Tae-yong Ucapkan Selamat HUT Ke-81 RI: Terus Jaga Persatuan
Shin Tae-yong Ucapkan Selamat HUT Ke-81 RI: Terus Jaga Persatuan (Dok Persija)
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JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong (STY), mengirimkan pesan penting pada Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia. Shin berharap hari kemerdekaan menjadi momentum untuk menjaga persatuan Indonesia.

1. Ucapkan Selamat HUT Ke-81 RI

Pesan itu disampaikan Shin dalam sebuah video di akun Instagram resmi Persija Jakarta (@persija), Senin (17/8/2026). Dalam unggahan tersebut, Shin terlihat menyampaikan pesan di sela sesi latihan Macan Kemayoran -julukan Persija.

"Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81," ucap Shin dalam video tersebut.

"Mari terus menjaga persatuan dan melangkah bersama untuk Indonesia yang semakin maju dan bermartabat," katanya.

Shin Tae-yong pimpin sesi latihan Persija Jakarta TC di Thailand. (Foto: Instagram/persija)
Shin Tae-yong pimpin sesi latihan Persija Jakarta TC di Thailand. (Foto: Instagram/persija)

Skuad Persija kemudian berpose bersama untuk mengucapkan HUT Ke-81 Republik Indonesia. Sang Saka Merah Putih juga terlihat berkibar di antara mereka.

Persija Jakarta saat ini melakoni pemusatan latihan (TC) di Thailand. TC ini untuk mempersiapkan tim sebelum berjuang pada musim 2026-2027.

 

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Topik Artikel :
HUT Ke-81 RI Shin Tae-yong
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